Председатель партии "Справедливая Россия - За правду" Сергей Миронов на XV съезде партии. Архивное фото

Председатель партии "Справедливая Россия - За правду" Сергей Миронов на XV съезде партии

В Госдуме предложили ввести в школах занятия по медицине

МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Лидер партии "Справедливая Россия", глава думской фракции Сергей Миронов предложил ввести в детских садах и школах регулярные занятия по передаче детям базовых медицинских знаний для формирования навыков здорового образа жизни.

Соответствующее обращения на имя министра здравоохранения РФ Михаила Мурашко имеется в распоряжении РИА Новости. Соавтором инициативы выступил депутат парламентской фракции СР Федот Тумусов

"Представляется целесообразным рассмотреть инициативу о введении регулярных занятий, предусматривающих передачу базовых медицинских знаний в школах и дошкольных образовательных организациях с привлечением медицинских работников", - говорится в письме.

В беседе с РИА Новости Миронов отметил, что вести уроки должны профессиональные медики, такие занятия повысят уровень медицинской грамотности не только у детей, но и у будущих родителей.

"Цель – сформировать навык заботы о своём здоровье как о базовом жизненном ресурсе и успешности во взрослой жизни", – добавил он.

По словам лидера партии, в последние годы одной из причин ухудшения здоровья населения является недостаточный уровень медицинской грамотности.