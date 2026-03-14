Рейтинг@Mail.ru
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
02:12 14.03.2026 (обновлено: 02:21 14.03.2026)
https://ria.ru/20260314/mironov-2080604578.html
В Госдуме предложили ввести в школах занятия по медицине
В Госдуме предложили ввести в школах занятия по медицине
Лидер партии "Справедливая Россия", глава думской фракции Сергей Миронов предложил ввести в детских садах и школах регулярные занятия по передаче детям базовых... РИА Новости, 14.03.2026
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/19/2050571338_0:182:2976:1855_1920x0_80_0_0_16f04fa49e261011ee1b39c55493855e.jpg
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/19/2050571338_78:0:2809:2048_1920x0_80_0_0_0ef95b9eb227360330aa47486018550f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкПредседатель партии "Справедливая Россия - За правду" Сергей Миронов на XV съезде партии
Председатель партии Справедливая Россия - За правду Сергей Миронов на XV съезде партии - РИА Новости, 1920, 14.03.2026
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Председатель партии "Справедливая Россия - За правду" Сергей Миронов на XV съезде партии. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Лидер партии "Справедливая Россия", глава думской фракции Сергей Миронов предложил ввести в детских садах и школах регулярные занятия по передаче детям базовых медицинских знаний для формирования навыков здорового образа жизни.
Соответствующее обращения на имя министра здравоохранения РФ Михаила Мурашко имеется в распоряжении РИА Новости. Соавтором инициативы выступил депутат парламентской фракции СР Федот Тумусов.
"Представляется целесообразным рассмотреть инициативу о введении регулярных занятий, предусматривающих передачу базовых медицинских знаний в школах и дошкольных образовательных организациях с привлечением медицинских работников", - говорится в письме.
В беседе с РИА Новости Миронов отметил, что вести уроки должны профессиональные медики, такие занятия повысят уровень медицинской грамотности не только у детей, но и у будущих родителей.
"Цель – сформировать навык заботы о своём здоровье как о базовом жизненном ресурсе и успешности во взрослой жизни", – добавил он.
По словам лидера партии, в последние годы одной из причин ухудшения здоровья населения является недостаточный уровень медицинской грамотности.
"Пропагандой здорового образа жизни и повышением медицинской грамотности нужно заниматься с детского возраста, и наша партия предлагает организовать такую работу в рамках масштабного образовательного проекта, который должен действовать по всей стране", – заключил Миронов.
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала