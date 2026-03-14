В Госдуме предложили ввести в школах занятия по медицине

МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Лидер партии "Справедливая Россия", глава думской фракции Сергей Миронов предложил ввести в детских садах и школах регулярные занятия по передаче детям базовых медицинских знаний для формирования навыков здорового образа жизни.
Соответствующее обращения на имя министра здравоохранения РФ Михаила Мурашко имеется в распоряжении РИА Новости. Соавтором инициативы выступил депутат парламентской фракции СР Федот Тумусов.
Миронов предложил ввести уроки на предприятиях
3 февраля, 06:13
"Представляется целесообразным рассмотреть инициативу о введении регулярных занятий, предусматривающих передачу базовых медицинских знаний в школах и дошкольных образовательных организациях с привлечением медицинских работников", - говорится в письме.
В беседе с РИА Новости Миронов отметил, что вести уроки должны профессиональные медики, такие занятия повысят уровень медицинской грамотности не только у детей, но и у будущих родителей.
"Цель – сформировать навык заботы о своём здоровье как о базовом жизненном ресурсе и успешности во взрослой жизни", – добавил он.
По словам лидера партии, в последние годы одной из причин ухудшения здоровья населения является недостаточный уровень медицинской грамотности.
"Пропагандой здорового образа жизни и повышением медицинской грамотности нужно заниматься с детского возраста, и наша партия предлагает организовать такую работу в рамках масштабного образовательного проекта, который должен действовать по всей стране", – заключил Миронов.
В Госдуме предложили провести внеочередные уроки безопасности в школах
12 ноября 2025, 20:53