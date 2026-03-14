Миллениалы скупают книги про сон в надежде выспаться, показало исследование

МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Миллениалы скупают книги про сон в надежде выспаться, а поколение зуммеров и альфа не волнуют проблемы со сном, поделились наблюдением с РИА Новости в пресс-службе сети книжных магазинов "Читай-город".

Сеть книжных магазинов "Читай-город" подвела итоги продаж литературы, посвященной сну и сновидениям, ко Всемирному дню сна, который в 2026 году отмечали 13 марта.

"Осознанный сон - привилегия миллениалов. Статистика показывает, что книги по сомнологии скупают люди в возрасте 31-40 лет. Молодое поколение эта проблема практически не волнует: лишь 9% из них покупают такие книги", - сообщили в пресс-службе.

Там отметили, что продажи книг о сне в 2025 году увеличились в 2,5 раза по сравнению с предыдущим годом, а лидером продаж несколько лет остается работа нейробиолога Мэттью Уолкера "Зачем мы спим. Новая наука о сне и сновидениях".

Помимо работы Уолкера, в топ-5 продаж книг о сне на втором месте "Когда мозг спит. Сновидения с точки зрения науки" Антонио Задры и Роберта Стикголда, третью строчку занимает "Вальс гормонов. Вес, сон, секс, красота и здоровье как по нотам" Натальи Зубаревой, четвертое место принадлежит книге "Восстановление нервной системы: сон, стресс, память" Александра Мясникова , а на пятой строчке расположилась "Как победить бессонницу? Здоровый сон за 6 недель" Романа Бузунова и Софии Черкасовой.