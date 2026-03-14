Астроном рассказала о первом метеорном потоке весны

МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Первым метеорным потоком, который земляне смогут увидеть весной этого года, станут непредсказуемые Лириды, в этот раз в ночь пика 22 апреля ожидаются до 18 "падающих звезд" в час, хотя бывают и всплески по несколько сотен и даже тысяч болидов, рассказала РИА Новости астроном, научный сотрудник Московского планетария Людмила Кошман.

"Это первый весенний метеорный поток, который можно наблюдать. Он действует ежегодно с 15 по 26 апреля с максимумом 22 апреля", - сказала агентству Кошман.

Астроном отметила, что в этот раз ожидаются до 18 метеоров в час, однако интенсивность потока меняется из года в год: известны случаи, когда в пике можно было наблюдать сотни и даже тысячи "падающих звезд".

Из-за такой непредсказуемости Кошман назвала Лириды "строптивым" потоком. Всплески в наблюдаемом количестве метеоров, по ее словам, могут происходить не только от года к году, но и в течение одной ночи.

По данным научного сотрудника, такие изменения в активности потока объясняются тем, что его частицы неравномерно распределены вдоль эллиптической орбиты кометы C/1861 G1 Тэтчера. Когда Земля попадает в оставленный небесным телом пылевой шлейф, частички влетают в атмосферу и становятся метеорами, объяснила Кошман.

"Метеоры Лирид белые и достаточно быстрые. Их средняя скорость - 49 километров в секунду. Они не имеют заметных хвостов, однако характеризуются яркими вспышками-болидами", - уточнила астроном.

Кошман добавила, что Лириды обычно наблюдают в течение трех ночей вблизи пика, то есть на 21, 22 и 23 апреля. Лучше всего их смотреть ближе к полуночи и до рассвета, отметила научный сотрудник Московского планетария