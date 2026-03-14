Малышева назвала анализ, который поможет прогнозировать долголетие
Чтобы прожить долго, нужно следить за состоянием почек, в этом может помочь анализ на креатинин, заявила врач и телеведущая Елена Малышева в эфире программы... РИА Новости, 14.03.2026
2026-03-14T15:29:00+03:00
Малышева призвала россиян сдавать анализ на креатинин ради долголетия
МОСКВА, 14 мар — РИА Новости.
Чтобы прожить долго, нужно следить за состоянием почек, в этом может помочь анализ на креатинин, заявила врач и телеведущая Елена Малышева в эфире программы "Жить здорово!"
на Первом канале.
Она рассказала, что с 1985 по 2020 год проводили масштабное исследование, в котором определили, какие анализы были в норме у людей, доживших до 100 лет.
"Таким образом сложился перечень анализов долголетия. <…> Это анализ, говорящий о состоянии почек. <…> Анализ на креатинин", — заявила она.
Как утверждает Малышева
, повышение креатинина свидетельствует о плохой работе почек, что делает кровь человека "грязной".
Она настоятельно порекомендовала обратиться к врачу людям, у которых креатинин повышен, а для профилактики посоветовала следить за весом, пить по два литра воды в день и ограничить потребление соли.
В декабре Елена Малышева в эфире программы "Жить здорово!" раскритиковала тех, кто принимает магний без назначения врача. По ее словам, в России
участились случаи, когда пациенты поступают в больницу с остановкой сердца и критическим падением артериального давления из-за самостоятельного приема этого микроэлемента. Малышева отметила, что дефицита магния не существует, так как необходимую для организма дозу человек получает из многих продуктов, в частности, картофеля, гречки, риса, творога, сыра, зелени и хлеба.