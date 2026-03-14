Малышева назвала анализ, который поможет прогнозировать долголетие

МОСКВА, 14 мар — РИА Новости. Чтобы прожить долго, нужно следить за состоянием почек, в этом может помочь анализ на креатинин, заявила врач и телеведущая Елена Малышева в эфире программы "Жить здорово!" на Первом канале.

Она рассказала, что с 1985 по 2020 год проводили масштабное исследование, в котором определили, какие анализы были в норме у людей, доживших до 100 лет.

"Таким образом сложился перечень анализов долголетия. <…> Это анализ, говорящий о состоянии почек. <…> Анализ на креатинин", — заявила она.

Как утверждает Малышева , повышение креатинина свидетельствует о плохой работе почек, что делает кровь человека "грязной".

Она настоятельно порекомендовала обратиться к врачу людям, у которых креатинин повышен, а для профилактики посоветовала следить за весом, пить по два литра воды в день и ограничить потребление соли.