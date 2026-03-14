Два сапога пара: Макрон без Зеленского обречен - РИА Новости, 14.03.2026
08:00 14.03.2026 (обновлено: 08:02 14.03.2026)
Два сапога пара: Макрон без Зеленского обречен
Вчера хозяин Елисейского дворца обнимался с Зеленским как не в себя потому, что Макрон лишен брезгливости.
Елена Караева
Аналитика, Франция, Париж, Европа, Банк Франции, Военная операция США и Израиля против Ирана, Евросоюз, Владимир Зеленский

Два сапога пара: Макрон без Зеленского обречен

Елена Караева
Вчера хозяин Елисейского дворца обнимался с Зеленским как не в себя потому, что Макрон лишен брезгливости.
Отсутствие гигиенических навыков обывателю грозит кишечными инфекциями. Политическому лидеру неразборчивость в политических связях может грозить политической импотенцией. Сегодня именно этим медицинским термином определяются почти все шаги, которые Макрон пытается сделать в публичном поле.
Газовый кризис в Европе: Россия готова пойти навстречу Брюсселю
Хозяину Елисейского дворца наплевать, что обнимался он с человеком, который угрожал убийством премьеру Венгрии Орбану. Хозяин Елисейского дворца миловался с тем, кто возит через границы Евросоюза, этой священной макроновской коровы транспарентности и "отсутствия коррупции", наличные чемоданами и миллионами. А золотые слитки — килограммами.
Если слово "импотенция" режет чей-то нежный глаз, заменим его на существительное "паника" и продолжим рассуждения.
Истерическое "Мне в Париж по делу срочно!" Зеленского объясняется тем, что наша страна сегодня диктует не только военную повестку дня на ЛБС, но и происходящее в экономике.
От нашего "да" или от нашего "нет" зависят цены на энергоносители для всей планеты. От наших решений прыгает уровень инфляции, а значит, скачет и температура давно больной денежной системы стран — членов ЕС, в первую очередь Франции с ее многотриллионным госдолгом.
От нашего поведения на международной арене зависит и деэскалация в регионе Залива, связанная с агрессией США и Израиля против Ирана.
Следовательно, от нас зависит и вектор происходящего с Ормузским проливом.
Ситуация со снабжением той же Франции газом такова, что Макрон отправил эмиссаров, чтобы те умолили Тегеран разрешить проход газовозов через Ормуз. Не справляясь с кризисом отгрузки и транспортировки газа, главная по нефтянке французская Total уже снизила уровень добычи на 15 процентов.
СМИ: страны Европы вступили в переговоры с Ираном по Ормузскому проливу
Но и этот ад не вполне пробил дно: председатель Банка Франции Франсуа Вильруа де Гало несколько дней назад заявил, что "денег в казне нет".
Полностью украинизировавшийся Макрон (политически, социально, финансово — как угодно) не может не обниматься с Зеленским потому, что как только этим телодвижениям в стиле "броманс" придет конец, за все, что нынешний французский лидер устроил и внутри страны, и в ЕС, и шире — по обоим берегам Атлантики, ему придется отвечать.
И перед теми, кто, будучи наивными и зажиточными обывателями (и избирателями), ему доверились. И получили как результат нищету, хаос в экономике, улицы, на которых грабят и убивают.
Макрону придется отвечать и перед элитами. Не теми элитариями-глобалистами из списка Эпштейна, а теми, кто хоть как-то пытался сохранять и здравый рассудок, и индустрию когда-то мощной экономики на плаву. Эти господа стояли стеной, когда речь шла о санкциях в отношении нашего "Росатома". Потому что лишь эта корпорация имеет возможность утилизации французского топлива из реакторов АЭС. Без этого технологического шага вся мирная "ядерка" Пятой республики может торжественно отправляться на свалку.
Обратный отсчет: у США еще есть время объявить о победе над Ираном
Макрону придется объясняться и с теми, кто дважды — с помощью продажной прессы и подручной юстиции — расправлялся с его, Макрона, политическими оппонентами, тем самым обеспечивая ему президентский мандат.
Верховная власть во Франции в глазах будущих избирателей дискредитирована по то самое место, по которому хозяин Елисейского дворца и Зеленский хлопают друг друга при встрече.
Если и есть в мире должность и позиция, которые еще хуже, чем у Макрона, то они, несомненно, у его вчерашнего визави.
Человек, угробивший собственную страну, убивший тех, кем командовал и кто ему доверил собственные жизни, оскандалившийся везде, где только можно. От Белого дома до Брюсселя. Попрошайка и коррупционер.
Эти два персонажа, считающие себя политиками — с приставкой гео- или без нее, найдя друг друга, поняли, что позориться вместе — не так накладно. Вчерашний визит в Париж эту нехитрую отмазку проигравших еще раз показал.
Ну а нам без подсказок, без псевдоигр в геополитику, без фальшивых объятий двух мужчин средних лет этот визит не показал, а сказал прямым текстом, что наше противостояние с Европой вошло в эндшпиль. С тем результатом, которым всегда такое противостояние завершается. Для Европы. И для нас.
Смешно, но опасно: в войну с Ираном хочет вступить еще одна страна
