"Оказалась в ловушке": на Западе выступили с важным признанием о России - РИА Новости, 14.03.2026
04:07 14.03.2026
"Оказалась в ловушке": на Западе выступили с важным признанием о России
Смягчение Соединенными Штатами ограничений против России и ее энергетики стало поворотным моментом для Запада с начала спецоперации, что фактически загнало... РИА Новости, 14.03.2026
"Оказалась в ловушке": на Западе выступили с важным признанием о России

TEC: Европа попала в ловушку после решения США о российской нефти

МОСКВА, 14 мар — РИА Новости. Смягчение Соединенными Штатами ограничений против России и ее энергетики стало поворотным моментом для Запада с начала спецоперации, что фактически загнало Европу в ловушку, пишет издание The European Conservative.
"Этот жест имеет большое политическое значение — Белый дом открыто признал, <…> что российская нефть необходима для баланса мировой энергетической системы. Такое впервые происходит после ужесточения санкций из-за конфликта на Украине", — указывается в материале.
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен - РИА Новости, 1920, 14.03.2026
"Не очень приятное зрелище": на Западе изумились поведению фон дер Ляйен
01:33
По словам автора, произошедшее с Россией еще более расшатывает единство западной коалиции. Так, единоличное решение Вашингтона фактически поставило Европу в безвыходное положение.
"После решения Вашингтона разница в подходах между США и ЕС стала очевидной. Для Белого дома санкции — это гибкий политический инструмент. <…> В Европе, напротив, отказ от зависимости от энергетики стал политическим обязательством, которое трудно оговорить. Европейские правительства исходили из высоких экономических издержек, связанных с сокращением зависимости от России. <…> Европа оказалась в ловушке между необходимостью прагматизма и грузом собственной риторики", — подытожил он.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 13.03.2026
Зеленский устроил истерику из-за решения Трампа по России
Вчера, 16:24
Из-за конфликта Израиля и США с Ираном практически остановилось судоходство через Ормузский пролив, в результате чего цены на нефть марки Brent поднимались выше 119 долларов за баррель впервые с июня 2022 года, продемонстрировав рост на 29-31 процент.
В ночь на пятницу американский минфин разрешил покупку российской нефти и производных продуктов, погруженных на суда по состоянию на 12 марта. Мера действует до 11 апреля. Снятие санкций коснется ста миллионов баррелей.
 
