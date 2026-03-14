23:19 14.03.2026
При ударах по Ливану за сутки погибли 14 медицинских работников
© AP Photo / Hussein MallaПоследствия израильского авиаудара на юге Бейрута, Ливан
Последствия израильского авиаудара на юге Бейрута, Ливан. Архивное фото
МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Гендиректор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус сообщил, что 14 медиков погибли в пятницу в результате ударов по Ливану.
"ВОЗ подтверждает гибель 12 медиков, медсестер при ударе прошлой ночью в центре первичной медицинской помощи Бурдж-Калауйя. Несколько часов ранее двое врачей погибли при атаках на медицинский центр в Аль-Соване", - говорится в заявлении, опубликованном в соцсети X главы ВОЗ.

В публикации добавляется, что со 2 марта ВОЗ зафиксировала 27 атак на систему здравоохранения Ливана, а также 30 погибших и 35 пострадавших.
В ночь на 2 марта "Хезболлах" возобновило активные боевые действия против Израиля после убийства верховного лидера Ирана Али Хаменеи. В ответ израильская армия начала наносить интенсивные удары по южному пригороду Бейрута и десяткам городов и поселений на юге и востоке Ливана. В результате, по официальным данным, погибли 570 человек, 1444 получили ранения, около 800 тысяч граждан были вынуждены покинуть свои дома.
