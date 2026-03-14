Курды заявили о готовности воевать против КСИР

МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Курды готовы проводить наземные операции против Корпуса стражей исламской революции (КСИР) в случае, если США предоставят им поддержку, утверждает генеральный секретарь оппозиционной партии "Комала" Абдулла Мохтади.
Ранее газета Washington Post со ссылкой на источники сообщала, что президент США Дональд Трамп предложил воздушное прикрытие и другую поддержку иранским курдам в случае их попытки установить контроль над частью западного Ирана.
"Я думаю, если Соединенные Штаты примут решение защищать и поддерживать курдские партии, мы сможем сыграть очень, очень важную роль. Мы могли бы вытеснить иранские войска и установить контроль над городами в курдских районах", - заявил Мохтади в интервью порталу Newsweek.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели мирных жителей. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США на Ближнем Востоке.