Британия выступила с заявлением о защите союзников на Ближнем Востоке

ЛОНДОН, 14 мар - РИА Новости. Великобритания не будет уклоняться от защиты своих союзников, интересов и людей на Ближнем Востоке, несмотря на то, что стремится к урегулированию эскалации конфликта через дипломатию, пишет в субботу газета Guardian со ссылкой на главу британского МИД Иветт Купер.