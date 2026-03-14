Британия выступила с заявлением о защите союзников на Ближнем Востоке

ЛОНДОН, 14 мар - РИА Новости. Великобритания не будет уклоняться от защиты своих союзников, интересов и людей на Ближнем Востоке, несмотря на то, что стремится к урегулированию эскалации конфликта через дипломатию, пишет в субботу газета Guardian со ссылкой на главу британского МИД Иветт Купер.
«
"(В своем интервью Guardian Купер – ред.) повторила, что Великобритания стремилась к урегулированию конфликта через переговоры, за счет чего и не присоединилась к первоначальным ударам (США и Израиля по Ирану – ред.), и будет "продолжать стремиться к этому". Но она добавила, что страна "не будет уклоняться" от защиты союзников, интересов и людей Великобритании в регионе", - говорится в публикации.
Глава британского минобороны Джон Хили ранее отказался исключать участие Лондона в нанесении ударов совместно с Израилем и США, напоминает издание. В ответ на вопрос о своем мнении по этому поводу, Купер заявила Guardian, что, по ее мнению, Великобритании не стоит вовлекаться в боевые действия напрямую.
На вопрос о том, готова ли она покинуть свой пост в случае разногласий по этому поводу с Хили или другими членами кабмина, глава МИД не ответила, пишет Guardian.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.