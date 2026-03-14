https://ria.ru/20260314/krym-2080691455.html
Крым всегда воспринимался Украиной как чужой, заявил итальянский политик
Крым всегда воспринимался Украиной как чужая территория, заявил РИА Новости итальянский политик, региональный советник области Венето Стефано Вальдегамбери.
2026-03-14T17:58:00+03:00
в мире
республика крым
россия
украина
владимир путин
оон
https://cdnn21.img.ria.ru/images/104266/94/1042669441_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_29e7f21cf3382fd3f009859cf55c1805.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/104266/94/1042669441_160:0:2891:2048_1920x0_80_0_0_596457146927f24a0bd7bc9a82486d98.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 мар – РИА Новости. Крым всегда воспринимался Украиной как чужая территория, заявил РИА Новости итальянский политик, региональный советник области Венето Стефано Вальдегамбери.
Крым воссоединился с Россией 12 лет назад по итогам общекрымского референдума, который прошел 16 марта 2014 года. Договор о принятии полуострова в состав России был подписан 18 марта.
"Я посетил Крым вскоре после его вхождения в состав Российской Федерации. Это был регион, хоть и красивый, богатый историей, но отсталый. Было отчетливо видно состояние заброшенности со стороны Киева. Очень жаль. Впрочем, эта территория всегда рассматривалась Киевом как чужая и с определенным пренебрежением", - сказал Вальдегамбери РИА Новости.
По его словам, настоящее развитие Крыма
началось только после его возвращения в состав России
.
«
"Через несколько лет после возвращения в Российскую Федерацию я увидел удивительное возрождение этой территории. Россия действительно много инвестировала, шаг за шагом ликвидируя отставание от прошлого. Я увидел Крым, претерпевающий быстрые и прогрессивные изменения", - подчеркнул политик.
Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине
. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе
высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев
по этому вопросу. Со своей стороны, руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН
. По словам президента РФ Владимира Путина
, вопрос Крыма" закрыт окончательно".