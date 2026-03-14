В Крыму заявили, что полуострову в составе Украины угрожало уничтожение

СИМФЕРОПОЛЬ, 14 мар - РИА Новости. Крыму в составе Украины грозило уничтожение, и только воссоединение полуострова с Россией позволило это не допустить, заявил РИА Новости глава крымского парламента Владимир Константинов.

Крым воссоединился с Россией 12 лет назад по итогам общекрымского референдума, который прошел 16 марта 2014 года.

"Крымчане 12 лет назад вернулись в свое цивилизационное пространство. Ушла угроза уничтожения самой республики, самого Крыма, всех ценностей, которые были связаны и важны для Крыма", - сказал Константинов в интервью РИА Новости.

По его словам, референдум, проведенный в Крыму в 2014 году, является образцом решения региональных проблем.

"Ну и хороший урок для многих любителей свергать законные правительства, организовывать государственные перевороты", - подчеркнул глава парламента.