На Московской неделе моды представили одежду на базе рабочей униформы

МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Российские крупные компании, такие как ритейлер X5, "Вкусно - и точка", "Северсталь", СИБУР и пивоваренная компания Балтика, в рамках Московской недели моды представили одежду, вдохновленную рабочей униформой их сотрудников, передает корреспондент РИА Новости.

Индустриальный показ был организован креативным агентством Braining Group. Российские дизайнеры создали коллекции, состоящие из минимум пяти образов и вдохновленные униформой сотрудников каждой из компаний. Стилизацией показа занимался креативный дуэт Миша и Китти, работающий со многими популярными героями российского шоу-бизнеса.

Цель индустриального показа – повысить престиж рабочих профессий и показать, как могут выглядеть современные сотрудники промышленных предприятий, курьеры, продавцы и работники метрополитена, когда униформа сочетает функциональность, комфорт и актуальную эстетику. Мероприятие объединило крупнейшие российские компании из разных отраслей.