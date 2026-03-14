В Коми объявили беспилотную опасность

С.-ПЕТЕРБУРГ, 14 мар – РИА Новости. Беспилотная опасность объявлена в Коми, сообщают власти региона со ссылкой на антитеррористическую комиссию республики.

« "В Республике Коми объявлена беспилотная опасность. Об этом сообщает антитеррористическая комиссия в Республике Коми", - говорится в Telegram-канале правительства республики.

Сообщается, что руководство предприятий и организаций принимает необходимые меры для обеспечения безопасности граждан и предотвращения возможных рисков.