В РПЦ назвали критерии православной книги

МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Православная книга должна соответствовать традициям Русской церкви, в ней не могут содержаться экстремистская информация, порочащие и ложные факты, рассказал РИА Новости сотрудник издательского совета РПЦ иерей Захарий Савельев.

День православной книги отмечается в России 14 марта решением Священного синода. В этот день - 1 марта по старому стилю - в 1564 году была выпущена Ивана Федоровым первая точно датированная напечатанная в России книга "Апостол".

"Православная книга должна соответствовать традициям Русской церкви. Издательский совет присваивает грифы "допущено" или "рекомендовано" и церковным изданиям, и светским, в них не может быть никакой экстремистской информации. Также не должно быть порочащих или каких-то ложных фактов. Если у издания есть какие-то сложности или неточности, то книга отправляется на доработку", - рассказал иерей Захарий.

Он отметил, что в Русской православной церкви также есть список не рекомендованной и запрещенной литературы, он опубликован на сайте издательского совета РПЦ.

"Это так называемая околоправославная литература, в которой содержаться утверждения, противоречащие вероучению православной Церкви", - подчеркнул Савельев.

Собеседник агентства подчеркнул, что литература играет большую роль в формировании личности человека, в его духовном росте.

"А православная литература, кроме того, - это культурный мост, на котором Русская церковь и светское писательское сообщество могут вести диалог", - заключил Савельев.