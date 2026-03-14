В РПЦ назвали критерии православной книги - РИА Новости, 14.03.2026
17:45 14.03.2026
В РПЦ назвали критерии православной книги
В РПЦ назвали критерии православной книги - РИА Новости, 14.03.2026
В РПЦ назвали критерии православной книги
Православная книга должна соответствовать традициям Русской церкви, в ней не могут содержаться экстремистская информация, порочащие и ложные факты, рассказал... РИА Новости, 14.03.2026
2026-03-14T17:45:00+03:00
2026-03-14T17:45:00+03:00
россия
россия, русская православная церковь
Религия, Россия, Русская православная церковь
В РПЦ назвали критерии православной книги

Иерей Савельев: православная книга должна соответствовать традициям РПЦ

МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Православная книга должна соответствовать традициям Русской церкви, в ней не могут содержаться экстремистская информация, порочащие и ложные факты, рассказал РИА Новости сотрудник издательского совета РПЦ иерей Захарий Савельев.
День православной книги отмечается в России 14 марта решением Священного синода. В этот день - 1 марта по старому стилю - в 1564 году была выпущена Ивана Федоровым первая точно датированная напечатанная в России книга "Апостол".
"Православная книга должна соответствовать традициям Русской церкви. Издательский совет присваивает грифы "допущено" или "рекомендовано" и церковным изданиям, и светским, в них не может быть никакой экстремистской информации. Также не должно быть порочащих или каких-то ложных фактов. Если у издания есть какие-то сложности или неточности, то книга отправляется на доработку", - рассказал иерей Захарий.
Он отметил, что в Русской православной церкви также есть список не рекомендованной и запрещенной литературы, он опубликован на сайте издательского совета РПЦ.
"Это так называемая околоправославная литература, в которой содержаться утверждения, противоречащие вероучению православной Церкви", - подчеркнул Савельев.
Собеседник агентства подчеркнул, что литература играет большую роль в формировании личности человека, в его духовном росте.
"А православная литература, кроме того, - это культурный мост, на котором Русская церковь и светское писательское сообщество могут вести диалог", - заключил Савельев.
Иерей Захарий рассказал, что ко дню православной книги издательский совет совместно с центральным отделом по делам молодежи РПЦ проведут 16 марта брейн-ринг для студентов московских вузов на тему 150-летия синодального перевода текста Священного писания на русский язык. Также празднование Дня православной книги пройдет в библиотеках, на приходах РПЦ состоятся просветительские мероприятия.
РелигияРоссияРусская православная церковь
 
 
