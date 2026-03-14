КНДР запустила более десяти ракет в сторону Японского моря - РИА Новости, 14.03.2026
09:21 14.03.2026
КНДР запустила более десяти ракет в сторону Японского моря
КНДР произвела пуск более 10 неопознанных баллистических ракет в сторону Японского моря, сообщает Объединенное командование начальников штабов Южной Кореи... РИА Новости, 14.03.2026
КНДР запустила более десяти ракет в сторону Японского моря

КНДР запустила более 10 неопознанных ракет в сторону Японского моря

© AP Photo / Ahn Young-joonТрансляция испытаний баллистических ракет в КНДР
Трансляция испытаний баллистических ракет в КНДР - РИА Новости, 1920, 14.03.2026
© AP Photo / Ahn Young-joon
Трансляция испытаний баллистических ракет в КНДР. Архивное фото
СЕУЛ, 14 мар - РИА Новости. КНДР произвела пуск более 10 неопознанных баллистических ракет в сторону Японского моря, сообщает Объединенное командование начальников штабов Южной Кореи (ОКНШ).
"Сегодня, 14 марта, в субботу, около 13.20 (7.20 мск - ред.) наши военные зафиксировали более десяти неопознанных баллистических ракет, запущенных из района Сунан КНДР в направлении Восточного (Японского - ред.) моря", - говорится в сообщении.
Люди у экрана, транслирующего репортаж о запуске КНДР баллистической ракеты
В Сеуле сообщили о запуске КНДР баллистических ракет
10 марта 2025, 09:04
В ОКНШ заявили, что усилили наблюдение и боевую готовность на случай дополнительных запусков и поддерживают "полную готовность", тесно обмениваясь информацией о ракетах с США и Японией.
Последний раз КНДР запускала баллистическую ракеты в сторону Японского моря 27 января, 47 дней назад. Это уже третий запуск с начала 2026 года.
Предполагается, что пуск может быть реакцией на совместные учения Южной Кореи и США Freedom Shield, которые проходят с 9 по 19 марта, отмечает агентство Ренхап. Хотя количество полевых манёвров (FTX) во время данных учений было сокращено более чем вдвое по сравнению с прошлым годом.
"Запуск более десяти ракет одновременно является редким случаем и рассматривается как демонстрация силы", - пишет агентство.
Сестра лидера КНДР Ким Ё Чжон ранее резко раскритиковала начавшиеся совместные военные учения США и Южной Кореи, заявив, что они угрожают безопасности региона и требуют готовности к "подавляющему и превентивному сверхмощному наступлению".
Военнослужащие корейской народной армии
Выпущенная КНДР ракета упала за пределами экономической зоны Японии
Вчера, 08:31
 
