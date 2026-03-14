КНДР запустила снаряд в сторону Японского моря

СЕУЛ / ТОКИО, 14 мар – РИА Новости. КНДР произвела пуск неизвестного снаряда в направлении Японского моря, сообщило Объединенное командование начальников штабов Южной Кореи (ОКНШ).

"КНДР запустила неопознанный снаряд в сторону Японского (Восточного) моря", - сообщили военные.

В ОКНШ заявили, что в настоящее время анализируют характеристики и дальность полёта снаряда.

По данным японской Службы безопасности на море, предположительно, баллистическая ракета, пуск которой был осуществлен со стороны КНДР, упала.