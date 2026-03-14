Климов рассказал, когда может пройти отмененный в Сочи турнир фигуристов
Климов рассказал, когда может пройти отмененный в Сочи турнир фигуристов - РИА Новости Спорт, 14.03.2026
Климов рассказал, когда может пройти отмененный в Сочи турнир фигуристов
Президент Федерации фигурного катания на коньках Краснодарского края олимпийский чемпион Федор Климов сообщил РИА Новости, что отмененный турнир на его призы в...
2026-03-14T12:33:00+03:00
2026-03-14T12:33:00+03:00
2026-03-14T12:33:00+03:00
фигурное катание
спорт
фёдор климов
спорт, фёдор климов
Фигурное катание, Спорт, Фёдор Климов
Климов рассказал, когда может пройти отмененный в Сочи турнир фигуристов
Отмененный в Сочи турнир фигуристов на призы Климова может пройти в декабре
МОСКВА, 14 мар – РИА Новости, Андрей Симоненко. Президент Федерации фигурного катания на коньках Краснодарского края олимпийский чемпион Федор Климов сообщил РИА Новости, что отмененный турнир на его призы в Сочи, который должен был пройти в середине марта, может быть организован в начале декабря.
Турнир по фигурному катанию на призы Федора Климова
должен был пройти в Сочи в эти выходные, о его отмене Федерация фигурного катания на коньках России (ФФККР)
сообщила в среду.
"В этом сезоне турнир уже не состоится. А осенью или в начале декабря, как это было и раньше, мы попросим (федерацию) его провести", - сообщил Климов.
"Официальная информация - турнир был отменен в связи с угрозой безопасности участников и зрителей, - сказал собеседник агентства, отвечая на вопрос о причинах отмены турнира. - Сейчас в Сочи часто включается режим беспилотной опасности, мы не были уверены, что участники и официальные лица смогли бы долететь, и никто не дал бы гарантии, что посередине турнира каток бы не закрыли и не увели всех со льда. Пока обстановка нестабильная, была большая вероятность, что сорвался бы турнир, поэтому мы его отменили".
Турнир должен был пройти во дворце спорта "Большой" (федеральная территория Сириус). За последнее время в связи с беспилотной опасностью дважды прерывались матчи хоккейного клуба "Сочи", один из них (с ЦСКА) доигрывался в Москве. По этой же причине был перенесен на день матч чемпионата России по футболу между "Сочи" и столичным "Спартаком".