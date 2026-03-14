Рейтинг@Mail.ru
Климов рассказал, когда может пройти отмененный в Сочи турнир фигуристов - РИА Новости Спорт, 14.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Фигурное катание
Фигурное катание
 
12:33 14.03.2026
Климов рассказал, когда может пройти отмененный в Сочи турнир фигуристов
фигурное катание
спорт
фёдор климов
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/0c/1920961799_0:245:1902:1315_1920x0_80_0_0_a092cf28426822d2b4bd75f91264ce76.jpg
https://ria.ru/20260311/sarnovskie-2080033033.html
https://ria.ru/20260313/figuristy-2080589899.html
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2026
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/0c/1920961799_0:67:1902:1494_1920x0_80_0_0_e9ae3d03a14ec4d517fb433be1c0e5f5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
спорт, фёдор климов
Фигурное катание, Спорт, Фёдор Климов
Климов рассказал, когда может пройти отмененный в Сочи турнир фигуристов

Отмененный в Сочи турнир фигуристов на призы Климова может пройти в декабре

© РИА Новости / Александр Вильф | Перейти в медиабанкФедор Климов
Федор Климов - РИА Новости, 1920, 14.03.2026
© РИА Новости / Александр Вильф
Перейти в медиабанк
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 14 мар – РИА Новости, Андрей Симоненко. Президент Федерации фигурного катания на коньках Краснодарского края олимпийский чемпион Федор Климов сообщил РИА Новости, что отмененный турнир на его призы в Сочи, который должен был пройти в середине марта, может быть организован в начале декабря.
Турнир по фигурному катанию на призы Федора Климова должен был пройти в Сочи в эти выходные, о его отмене Федерация фигурного катания на коньках России (ФФККР) сообщила в среду.
"В этом сезоне турнир уже не состоится. А осенью или в начале декабря, как это было и раньше, мы попросим (федерацию) его провести", - сообщил Климов.
"Официальная информация - турнир был отменен в связи с угрозой безопасности участников и зрителей, - сказал собеседник агентства, отвечая на вопрос о причинах отмены турнира. - Сейчас в Сочи часто включается режим беспилотной опасности, мы не были уверены, что участники и официальные лица смогли бы долететь, и никто не дал бы гарантии, что посередине турнира каток бы не закрыли и не увели всех со льда. Пока обстановка нестабильная, была большая вероятность, что сорвался бы турнир, поэтому мы его отменили".
Турнир должен был пройти во дворце спорта "Большой" (федеральная территория Сириус). За последнее время в связи с беспилотной опасностью дважды прерывались матчи хоккейного клуба "Сочи", один из них (с ЦСКА) доигрывался в Москве. По этой же причине был перенесен на день матч чемпионата России по футболу между "Сочи" и столичным "Спартаком".
Фигурное катаниеСпортФёдор Климов
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Футбол
    Завершен
    Зенит
    Спартак Москва
    2
    0
  • Хоккей
    Завершен
    Автомобилист
    ЦСКА
    0
    3
  • Футбол
    Завершен
    Интер М
    Аталанта
    1
    1
  • Футбол
    Завершен
    Байер
    Бавария
    1
    1
  • Футбол
    Завершен
    Ростов
    Динамо Москва
    0
    1
  • Футбол
    Завершен
    Балтика
    ЦСКА
    1
    0
  • Футбол
    Завершен
    Арсенал
    Эвертон
    2
    0
  • Футбол
    Завершен
    Челси
    Ньюкасл
    0
    1
  • Футбол
    Завершен
    Удинезе
    Ювентус
    0
    1
  • Футбол
    Завершен
    Реал Мадрид
    Эльче
    4
    1
  • Футбол
    Завершен
    Вест Хэм
    Манчестер Сити
    1
    1
  • Футбол
    Завершен
    Монако
    Брест
    2
    0
  • Теннис
    Завершен
    А. Зверев
    Я. Синнер
    24
    66
  • Теннис
    Завершен
    К. Алькарас
    Д. Медведев
    36
    67
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала