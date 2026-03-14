Климов рассказал, когда может пройти отмененный в Сочи турнир фигуристов

МОСКВА, 14 мар – РИА Новости, Андрей Симоненко. Президент Федерации фигурного катания на коньках Краснодарского края олимпийский чемпион Федор Климов сообщил РИА Новости, что отмененный турнир на его призы в Сочи, который должен был пройти в середине марта, может быть организован в начале декабря.

"В этом сезоне турнир уже не состоится. А осенью или в начале декабря, как это было и раньше, мы попросим (федерацию) его провести", - сообщил Климов.

"Официальная информация - турнир был отменен в связи с угрозой безопасности участников и зрителей, - сказал собеседник агентства, отвечая на вопрос о причинах отмены турнира. - Сейчас в Сочи часто включается режим беспилотной опасности, мы не были уверены, что участники и официальные лица смогли бы долететь, и никто не дал бы гарантии, что посередине турнира каток бы не закрыли и не увели всех со льда. Пока обстановка нестабильная, была большая вероятность, что сорвался бы турнир, поэтому мы его отменили".