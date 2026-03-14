Рейтинг@Mail.ru
Три образовательных кластера откроются в сузах Тюменской области - РИА Новости, 14.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Иллюстрация - Тюменская область - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
17:04 14.03.2026
https://ria.ru/20260314/klastery-2080683903.html
Три образовательных кластера откроются в сузах Тюменской области
Образовательные кластеры по строительству, химии и сельскому хозяйству откроются осенью в колледжах и техникумах Тюменской области, сообщил губернатор региона... РИА Новости, 14.03.2026
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152153/16/1521531689_0:102:800:552_1920x0_80_0_0_f81166efe6036bb1bd0c30f8ef852060.jpg
https://ria.ru/20260313/tyumen-2080590037.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152153/16/1521531689_0:27:800:627_1920x0_80_0_0_acbdc2abbba788ca535ae8a576bf7e7e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
CC BY-SA 4.0 / TmnCity / Александр Моор
Александр Моор - РИА Новости, 1920, 14.03.2026
CC BY-SA 4.0 / TmnCity /
Александр Моор. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ТЮМЕНЬ, 14 мар – РИА Новости. Образовательные кластеры по строительству, химии и сельскому хозяйству откроются осенью в колледжах и техникумах Тюменской области, сообщил губернатор региона Александр Моор.
"В рамках федерального проекта "Профессионалитет" активно развиваем образовательные кластеры, которые открывают новые возможности для молодёжи. В нашем регионе сейчас работают три образовательных кластера – клиническая и профилактическая медицина, транспорт и дорожное строительство, машиностроение. А осенью к ним добавятся ещё три: строительство, химия и сельское хозяйство", – написал Моор в своем канале на платформе Мах.
Колледжи и техникумы, на базе которых будут функционировать новые кластеры, уже защитили программы их деятельности и стратегии реализации до 2028 года.
Губернатор отметил, что действующие кластеры успешно функционируют, к ним присоединяются новые партнёры-работодатели. Так, с кластером "Транспортное и дорожное строительство", работающим в Тюменском колледже производственных и социальных технологий, недавно начала сотрудничать компания по ремонту дорожной строительной техники. Благодаря этому в колледже появилась новая специальность – слесарь по ремонту строительных машин. Предприятие предоставит студентам свои площадки для практических занятий.
Программу "Профессионалитет" регион реализует согласно нацпроекту "Молодёжь и дети".
Мессенджер Max - РИА Новости, 1920, 13.03.2026
Тюменская область развивает электронные сервисы в Mах
13 марта, 22:04
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала