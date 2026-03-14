Три образовательных кластера откроются в сузах Тюменской области

ТЮМЕНЬ, 14 мар – РИА Новости. Образовательные кластеры по строительству, химии и сельскому хозяйству откроются осенью в колледжах и техникумах Тюменской области, сообщил губернатор региона Александр Моор.

"В рамках федерального проекта "Профессионалитет" активно развиваем образовательные кластеры, которые открывают новые возможности для молодёжи. В нашем регионе сейчас работают три образовательных кластера – клиническая и профилактическая медицина, транспорт и дорожное строительство, машиностроение. А осенью к ним добавятся ещё три: строительство, химия и сельское хозяйство", – написал Моор в своем канале на платформе Мах.

Колледжи и техникумы, на базе которых будут функционировать новые кластеры, уже защитили программы их деятельности и стратегии реализации до 2028 года.

Губернатор отметил, что действующие кластеры успешно функционируют, к ним присоединяются новые партнёры-работодатели. Так, с кластером "Транспортное и дорожное строительство", работающим в Тюменском колледже производственных и социальных технологий, недавно начала сотрудничать компания по ремонту дорожной строительной техники. Благодаря этому в колледже появилась новая специальность – слесарь по ремонту строительных машин. Предприятие предоставит студентам свои площадки для практических занятий.