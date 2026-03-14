Qatar Airways планирует возобновить прямое авиасообщение с Россией - РИА Новости, 14.03.2026
18:35 14.03.2026
Qatar Airways планирует возобновить прямое авиасообщение с Россией
Qatar Airways планирует возобновить прямое авиасообщение с Россией - РИА Новости, 14.03.2026
Qatar Airways планирует возобновить прямое авиасообщение с Россией
Катарская национальная авиакомпания Qatar Airways планирует возобновление регулярного прямого авиасообщения с Россией с 29 марта, выяснил корреспондент РИА... РИА Новости, 14.03.2026
2026-03-14T18:35:00+03:00
2026-03-14T18:35:00+03:00
в мире
россия
доха
москва
qatar airways
шереметьево (аэропорт)
военная операция сша и израиля против ирана
в мире, россия, доха, москва, qatar airways, шереметьево (аэропорт), военная операция сша и израиля против ирана
В мире, Россия, Доха, Москва, Qatar Airways, Шереметьево (аэропорт), Военная операция США и Израиля против Ирана
Qatar Airways планирует возобновить прямое авиасообщение с Россией

РИА Новости: Катар планирует возобновить прямое авиасообщение с РФ с 29 марта

ДОХА, 14 мар - РИА Новости. Катарская национальная авиакомпания Qatar Airways планирует возобновление регулярного прямого авиасообщения с Россией с 29 марта, выяснил корреспондент РИА Новости через сайт бронирования билетов.
Возможность забронировать билеты на прямой рейс из Дохи в Москву появляется с 29 марта, причем по цене в два раза меньше - около одной тысячи долларов США, чем на транзитные рейсы из Дохи в столицу России через город Касабланка в Марокко. Билеты на эти рейсы, как следует из системы бронирования, можно приобрести с 19 марта.
В субботу, 14 марта, в Москву из Катара отправился третий с 28 февраля вывозной рейс Qatar Airways, который должен прибыть в аэропорт Шереметьево в 19.19 мск.
В настоящее время воздушное пространство страны остается закрытым в связи с обострением ситуации в регионе из-за ударов США и Израиля по Ирану. Национальная авиакомпания осуществляет только ограниченное число полетов по ряду направлений, которые утверждаются накануне их отправки.
Пассажирский самолет в небе - РИА Новости, 1920, 09.02.2026
Посол России в Сеуле оценил перспективы возобновления прямого авиасообщения
9 февраля, 02:43
 
В миреРоссияДохаМоскваQatar AirwaysШереметьево (аэропорт)Военная операция США и Израиля против Ирана
 
 
