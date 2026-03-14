Армия Катара отразила ракетную атаку
Катарские военные отразили ракетную атаку, сообщает телеканал Al Jazeera со ссылкой на минобороны Катара.
Армия Катара отразила ракетную атаку
Минобороны Катара заявило, что вооруженные силы перехватили ракетный удар
МОСКВА, 14 мар - РИА Новости.
Катарские военные отразили ракетную атаку, сообщает телеканал Al Jazeera
со ссылкой на минобороны Катара.
"Министерство обороны Катара заявило, что его вооруженные силы недавно перехватили ракетный удар", - говорится в материале канала.
Иран наносит удары по военным объектам США на Ближнем Востоке и израильской территории в ответ на атаку со стороны Соединенных Штатов и Израиля. В первый же день конфликта - 28 февраля - под удар попала школа для девочек на юге Ирана, был убит верховный лидер, аятолла Али Хаменеи. Общее число жертв нападения, по данным постпреда Ирана при ООН Амира Саида Иравани, - уже более 1,3 тысячи гражданских, более 17 тысяч были ранены.