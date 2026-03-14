В Катаре прогремели взрывы

ДОХА, 14 мар - РИА Новости, Юлия Троицкая. Новая серия мощных взрывов прозвучала во всем Катаре спустя сутки отсутствия воздушных тревог, сообщили РИА Новости очевидцы в разных городах эмирата.
В частности, сильные взрывы были слышны в Дохе, в городе Люсейль, а также в городе Аль-Хор на севере, вблизи которого находится крупный комплекс по производству сжиженного природного газа (СПГ) Рас-Лаффан и нефтегазовое месторождение.
Иран наносит удары по военным объектам США на Ближнем Востоке и израильской территории в ответ на атаку со стороны Соединенных Штатов и Израиля. В первый же день конфликта - 28 февраля - под удар попала школа для девочек на юге Ирана, был убит верховный лидер, аятолла Али Хаменеи. Общее число жертв нападения, по данным постпреда Ирана при ООН Амира Саида Иравани, - уже более 1,3 тысячи гражданских, более 17 тысяч были ранены.