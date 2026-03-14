Суд в США не дал участнице штурма Капитолия завести дела на полицейских

ВАШИНГТОН, 14 мар - РИА Новости. Участнице штурма Капитолия 6 января 2021 года отказали в привлечении к ответственности полицейских, которые якобы били ее дубинкой и превышали силу, следует из решения окружного суда американской столицы, с которым ознакомилось РИА Новости.

В поданном в суд округа Колумбия иске Виктория Уайт обвиняла двоих полицейских в превышении полномочий и границ необходимой силы против нее. Уайт описывала "жестокие удары дубинкой" и другие агрессивные меры, к которым якобы прибегали правоохранители.

Суд со своей стороны счел, что Уайт сама нарушила закон, прорвавшись с толпой в конгресс, и не может говорить о соблюдении своих конституционных прав.

Инстанция отказала в иске, сославшись на защиту правоохранителей при исполнении служебных обязанностей от уголовного преследования, таким образом признав правомочность их действий.

"Суд своим решением гарантирует офицерам иммунитет", - говорится в решении.

Шестого января 2021 года сторонники Дональда Трампа , первый президентский срок которого подходил к концу, ворвались в здание Капитолия, чтобы помешать утверждению итогов выборов главы государства, прошедших в ноябре 2020 года. Это привело к массовым арестам и уголовным делам. Трамп, начав второй президентский срок, помиловал осужденных.