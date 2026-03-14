В парламенте Японии призвали отменить санкции на российскую нефть
Японии должна как можно скорее отменить санкции на российскую нефть, так как в них нет никакого смысла, об этом депутат верхней палаты японского парламента... РИА Новости, 14.03.2026
2026-03-14T13:20:00+03:00
ТОКИО, 14 мар - РИА Новости, Ксения Нака. Японии должна как можно скорее отменить санкции на российскую нефть, так как в них нет никакого смысла, об этом депутат верхней палаты японского парламента Мунэо Судзуки заявил в беседе с корреспондентом РИА Новости.
"Я считаю, что как можно скорее нужно отменить санкции на российскую нефть. Сейчас Япония покупает 10% СПГ из России и немного нефти. Если отменят санкции, то вырастет объем закупок СПГ и нефти. Для Японии нет никакого смысла в санкциях против России. Мы должны как можно скорее отменить экономические санкции", - сказал депутат РИА Новости.
Он указал на то, что выступил за отмену санкций на российскую нефть на заседании правящей Либерально-демократической партии, посвященном стабильным поставкам энергии в Японию.
"Я выступил с заявлением, что ЛДП нужно обратиться к правительству для отмены санкций экономических санкций против России. Это же не единичное заседании, я и дальше буду этого требовать", - сообщил депутат РИА Новости.
Япония
на 94% зависит от поставок нефти из стран Ближнего Востока
, почти все поставки проходят через Ормузский пролив
, судоходство по которому практически остановлено. Япония с 16 марта намерена выпустить 80 миллионов баррелей нефти, этот объем соответствует 45 дням обеспечения страны нефтью.
США
и Израиль
28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана
, в том числе по Тегерану
, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.