В парламенте Японии призвали отменить санкции на российскую нефть

ТОКИО, 14 мар - РИА Новости, Ксения Нака. Японии должна как можно скорее отменить санкции на российскую нефть, так как в них нет никакого смысла, об этом депутат верхней палаты японского парламента Мунэо Судзуки заявил в беседе с корреспондентом РИА Новости.

"Я считаю, что как можно скорее нужно отменить санкции на российскую нефть. Сейчас Япония покупает 10% СПГ из России и немного нефти. Если отменят санкции, то вырастет объем закупок СПГ и нефти. Для Японии нет никакого смысла в санкциях против России. Мы должны как можно скорее отменить экономические санкции", - сказал депутат РИА Новости.

Он указал на то, что выступил за отмену санкций на российскую нефть на заседании правящей Либерально-демократической партии, посвященном стабильным поставкам энергии в Японию.

"Я выступил с заявлением, что ЛДП нужно обратиться к правительству для отмены санкций экономических санкций против России. Это же не единичное заседании, я и дальше буду этого требовать", - сообщил депутат РИА Новости.

Япония на 94% зависит от поставок нефти из стран Ближнего Востока , почти все поставки проходят через Ормузский пролив , судоходство по которому практически остановлено. Япония с 16 марта намерена выпустить 80 миллионов баррелей нефти, этот объем соответствует 45 дням обеспечения страны нефтью.