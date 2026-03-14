Рейтинг@Mail.ru
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:11 14.03.2026 (обновлено: 18:45 14.03.2026)
https://ria.ru/20260314/izrail-2080668563.html
Министр обороны Израиля пригрозил Ливану потерей территорий
Ливан может лишиться территорий, если не выполнит требование по разоружению "Хезболлы", заявил министр обороны Израиля Исраэль Кац. РИА Новости, 14.03.2026
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/07/1976774021_0:320:3071:2047_1920x0_80_0_0_1de5004902b646c6fbdab1b5598d4428.jpg
https://ria.ru/20260314/izrail-2080592716.html
https://ria.ru/20260311/makron-2080003997.html
израиль
ливан
иран
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/07/1976774021_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_a1aa6b6b7176965aaea08ca37d1afc46.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
В мире, Израиль, Ливан, Иран, Исраэль Кац, Хезболла, Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ)
© AP Photo / Oded Balilty
Сотрудник сил безопасности Израиля - РИА Новости, 1920, 14.03.2026
© AP Photo / Oded Balilty
Сотрудник сил безопасности Израиля. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ТЕЛЬ-АВИВ, 14 мар — РИА Новости. Ливан может лишиться территорий, если не выполнит требование по разоружению "Хезболлы", заявил министр обороны Израиля Исраэль Кац.
«

"Ливанское правительство, которое было введено в заблуждение и не выполнило свое обязательство по разоружению "Хезболлы", будет платить все большую цену в виде ущерба инфраструктуре и потери территории — до тех пор, пока не будет выполнено центральное обязательство по разоружению движения", — приводит его слова пресс-служба ведомства.

Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 14.03.2026
Израиль назначил себе нового главного врага
Вчера, 08:00
Как ранее писал портал Axios, Тель-Авив планирует значительно расширить наземную операцию в Ливане и разрушить военную инфраструктуру "Хезболлы". Отмечается, что она может стать самой крупной с 2006 года.
Начальник Генштаба ЦАХАЛ Эяль Замир 2 марта объявил о наступательной операции в Ливане. По его утверждениям, "Хезболла" начала кампанию против Израиля и несет ответственность за эскалацию. Также он поручил готовиться к непрерывным наступательным действиям.
Израильская армия начала наносить интенсивные удары по южному пригороду Бейрута и десяткам городов и поселений на юге и востоке Ливана. В результате, по данным Минздрава, погибли 826 человек, 2009 получили ранения, около 800 тысяч ливанцев были вынуждены покинуть свои дома.
Президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 11.03.2026
Макрон призвал "Хезболлу" прекратить атаки на Израиль
11 марта, 16:22
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала