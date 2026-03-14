Министр обороны Израиля пригрозил Ливану потерей территорий

ТЕЛЬ-АВИВ, 14 мар — РИА Новости. Ливан может лишиться территорий, если не выполнит требование по разоружению "Хезболлы", заявил министр обороны Израиля Исраэль Кац.
«
"Ливанское правительство, которое было введено в заблуждение и не выполнило свое обязательство по разоружению "Хезболлы", будет платить все большую цену в виде ущерба инфраструктуре и потери территории — до тех пор, пока не будет выполнено центральное обязательство по разоружению движения", — приводит его слова пресс-служба ведомства.
Как ранее писал портал Axios, Тель-Авив планирует значительно расширить наземную операцию в Ливане и разрушить военную инфраструктуру "Хезболлы". Отмечается, что она может стать самой крупной с 2006 года.
Начальник Генштаба ЦАХАЛ Эяль Замир 2 марта объявил о наступательной операции в Ливане. По его утверждениям, "Хезболла" начала кампанию против Израиля и несет ответственность за эскалацию. Также он поручил готовиться к непрерывным наступательным действиям.
