Израиль планирует расширить наземную операцию против Ливана, пишут СМИ
Американский портал Axios со ссылкой на неназванных американских и израильских чиновников утверждает, что Израиль планирует значительно расширить наземную... РИА Новости, 14.03.2026
https://ria.ru/20260313/tsakhal-2080584181.html
https://ria.ru/20260312/vashington-2080046303.html
Axios: Израиль намерен разрушить военную инфраструктуру «Хезболлы»
МОСКВА, 14 мар - РИА Новости.
Американский портал Axios
со ссылкой на неназванных американских и израильских чиновников утверждает, что Израиль планирует значительно расширить наземную операцию в Ливане и разрушить военную инфраструктуру шиитского движения "Хезболлах".
"Израиль планирует значительно расширить свою наземную операцию в Ливане, нацелившись захватить всю территорию к югу от реки Литани и разрушить военную инфраструктуру "Хезболлах", - говорится в публикации портала.
Отмечается, что это может стать самой крупной наземной операцией Израиля против Ливана с 2006 года.
"Мы собираемся сделать то, что мы сделали в Газе", - заявил порталу высокопоставленный израильский чиновник.
По утверждениям собеседников портала, администрация США Дональда Трампа поддерживает идею разрушения военной инфраструктуры "Хезболлах", но настаивает на том, чтобы "ограничить вред ливанскому государству", и выступает за прямые переговоры Израиля и Ливана о послевоенном соглашении.
В ночь на 2 марта "Хезболлах" возобновило активные боевые действия против Израиля после убийства верховного лидера Ирана Али Хаменеи. В ответ израильская армия начала наносить интенсивные удары по южному пригороду Бейрута и десяткам городов и поселений на юге и востоке Ливана. В результате, по официальным данным, погибли 570 человек, 1444 получили ранения, около 800 тысяч граждан были вынуждены покинуть свои дома.