Израиль планирует расширить наземную операцию против Ливана, пишут СМИ

МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Американский портал Американский портал Axios со ссылкой на неназванных американских и израильских чиновников утверждает, что Израиль планирует значительно расширить наземную операцию в Ливане и разрушить военную инфраструктуру шиитского движения "Хезболлах".

"Израиль планирует значительно расширить свою наземную операцию в Ливане, нацелившись захватить всю территорию к югу от реки Литани и разрушить военную инфраструктуру "Хезболлах", - говорится в публикации портала.

Отмечается, что это может стать самой крупной наземной операцией Израиля против Ливана с 2006 года.

"Мы собираемся сделать то, что мы сделали в Газе", - заявил порталу высокопоставленный израильский чиновник.

По утверждениям собеседников портала, администрация США Дональда Трампа поддерживает идею разрушения военной инфраструктуры "Хезболлах", но настаивает на том, чтобы "ограничить вред ливанскому государству", и выступает за прямые переговоры Израиля и Ливана о послевоенном соглашении.