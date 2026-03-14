ЦАХАЛ сообщила о новом пуске ракет из Ирана

МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила, что зафиксировала новый пуск ракет из Ирана, ПВО ведет их перехват.
"Некоторое время назад Армия обороны Израиля обнаружила ракеты, запущенные из Ирана в сторону территории Государства Израиль. Оборонительные системы работают для перехвата угрозы", - говорится в сообщении в Telegram-канале ЦАХАЛ.
Иран наносит удары по военным объектам США на Ближнем Востоке и израильской территории в ответ на атаку со стороны Соединенных Штатов и Израиля. В первый же день конфликта - 28 февраля - под удар попала школа для девочек на юге Ирана, был убит верховный лидер, аятолла Али Хаменеи. Общее число жертв нападения, по данным постпреда Ирана при ООН Амира Саида Иравани, - уже более 1,3 тысячи гражданских, более 17 тысяч были ранены.