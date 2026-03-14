Израиль назначил себе нового главного врага

Американо-израильская агрессия против Ирана еще не закончена — а уже строятся планы новой войны. Нет, не Америкой — для нее пока что актуальнее представить результаты войны с Ираном как свою безоговорочную победу, хотя Тегеран не только не собирается сдаваться, но и готов к длительной эскалации конфликта. Новую цель намечает Израиль — там уверены (точнее, делают вид и уверяют в этом американцев), что по итогам военной кампании Иран как минимум надолго будет выведен из строя и перестанет представлять из себя точку сборки всех сил сопротивления израильским планам. Поэтому у Израиля уже есть кандидат на место главного врага, или, говоря его языком, "главной угрозы безопасности еврейского государства". Кто же это? Страна, которая всего век назад владела территорией, на которой сейчас находится Израиль, то есть Турция.