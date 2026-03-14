КСИР сообщил о гибели инспектора Генштаба ВС Ирана - РИА Новости, 14.03.2026
22:44 14.03.2026 (обновлено: 22:54 14.03.2026)
КСИР сообщил о гибели инспектора Генштаба ВС Ирана
КСИР сообщил о гибели инспектора Генштаба ВС Ирана - РИА Новости, 14.03.2026
КСИР сообщил о гибели инспектора Генштаба ВС Ирана
Корпус стражей исламской революции (КСИР, часть вооруженных сил Ирана) подтвердил гибель специального инспектора генерального штаба вооруженных сил Ирана... РИА Новости, 14.03.2026
в мире, иран, сша, израиль, али хаменеи, али шамхани, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, Иран, США, Израиль, Али Хаменеи, Али Шамхани, Военная операция США и Израиля против Ирана
КСИР сообщил о гибели инспектора Генштаба ВС Ирана

КСИР сообщил о гибели инспектора Генштаба ВС Ирана при атаке США и Израиля

© AP Photo / Vahid SalemiЧлены Корпуса стражей исламской революции Ирана в Тегеране
Члены Корпуса стражей исламской революции Ирана в Тегеране - РИА Новости, 1920, 14.03.2026
© AP Photo / Vahid Salemi
Члены Корпуса стражей исламской революции Ирана в Тегеране. Архивное фото
ТЕГЕРАН, 14 мар - РИА Новости. Корпус стражей исламской революции (КСИР, часть вооруженных сил Ирана) подтвердил гибель специального инспектора генерального штаба вооруженных сил Ирана Аболькасема Бабаяна в ходе конфликта с США и Израилем.
В заявлении КСИР, опубликованном агентством IRNA, говорится о "мученической и почетной гибели выдающегося генерала Аболькасема Бабаяна и членов его семьи в результате преступной террористической атаки" США и Израиля.
При этом Корпус стражей не уточнил, когда погиб высокопоставленный военный.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану. Иран осуществил ответные ракетные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
В результате атаки погибла верхушка военного командования, в том числе верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи, являющийся главнокомандующим, начальник генштаба вооруженных сил Ирана Абдулрахим Мусави, министр обороны Азиз Насирзаде, командующий КСИР Мохаммад Пакпур и секретарь Совета обороны Али Шамхани.
Иран выводит удары по целям США и Израиля на "новый уровень", заявил КСИР
10 марта, 17:30
 
