В Иране оценили призывы США направить военные корабли в Ормузский пролив - РИА Новости, 14.03.2026
21:19 14.03.2026
В Иране оценили призывы США направить военные корабли в Ормузский пролив
Глава МИД Ирана Аббас Аракчи, комментируя призывы США к другим странам направить военные корабли в Ормузский пролив для устранения угроз, заявил, что хваленый... РИА Новости, 14.03.2026
В Иране оценили призывы США направить военные корабли в Ормузский пролив

Аракчи назвал хваленый зонтик безопасности США дырявым

МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Глава МИД Ирана Аббас Аракчи, комментируя призывы США к другим странам направить военные корабли в Ормузский пролив для устранения угроз, заявил, что хваленый зонтик безопасности Соединенных Штатов оказался дырявым и скорее притягивает беды, чем ограждает от них.
В субботу президент США Дональд Трамп призвал Китай и другие страны прислать военные корабли в Ормузский пролив, чтобы тот "больше не был угрозой". Он подчеркнул, что США "скоро обеспечат" безопасность и свободу в Ормузском проливе.
"Хваленый зонтик безопасности США оказался дырявым и скорее притягивает беды, чем ограждает от них. США теперь умоляют других, даже Китай, помочь обеспечить безопасность в Ормузе. Иран призывает братских соседей изгнать иностранных агрессоров, особенно если их заботит лишь Израиль", - написал Аракчи в соцсети X.

США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
Эскалация вокруг Ирана привела к фактической блокировке Ормузского пролива, ключевого маршрута поставок на мировой рынок нефти и сжиженного природного газа из стран Персидского залива, а также отразилась на уровне экспорта и добычи нефти стран региона.
