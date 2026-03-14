17:28 14.03.2026 (обновлено: 17:47 14.03.2026)
КСИР заявил об атаке на американские отделения банков на Ближнем Востоке
КСИР заявил об атаке на американские отделения банков на Ближнем Востоке
Корпус стражей исламской революции (КСИР, подразделения ВС) Ирана сообщил об атаке на отделения банков США и предупредил, что будет считать все отделения... РИА Новости, 14.03.2026
КСИР заявил об атаке на американские отделения банков на Ближнем Востоке

© AP Photo / Vahid SalemiФлаг Ирана в Тегеране
Флаг Ирана в Тегеране. Архивное фото
ТЕГЕРАН, 14 мар - РИА Новости. Корпус стражей исламской революции (КСИР, подразделения ВС) Ирана сообщил об атаке на отделения банков США и предупредил, что будет считать все отделения американских банков на Ближнем Востоке законными целями, если Вашингтон ударит по иранским.
"Атака на отделения американских банков была ответом на агрессию врага в отношении двух иранских банков. В случае повторения противником таких шагов, все отделения американских банков в регионе станут нашей законной целью", - говорится в заявлении, которое приводи агентство Fars.
Таким образом Корпус стражей прокомментировал ранее появившуюся информацию о том, что отделения Citibank в Дубае и Манаме подверглись атаке. Иранский банк "Сепах", который традиционно связывают с иранскими военными, в среду сообщил об атаке на одно из своих зданий.
