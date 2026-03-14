КСИР сообщил о полном контроле над Ормузским проливом - РИА Новости, 14.03.2026
16:08 14.03.2026
КСИР сообщил о полном контроле над Ормузским проливом
КСИР сообщил о полном контроле над Ормузским проливом - РИА Новости, 14.03.2026
КСИР сообщил о полном контроле над Ормузским проливом
Корпус стражей исламской революции Ирана (КСИР, часть вооруженных сил страны) сообщил о полном контроле над Ормузским проливом и ударам по базам США в Бахрейне, РИА Новости, 14.03.2026
2026-03-14T16:08:00+03:00
2026-03-14T16:08:00+03:00
в мире, бахрейн, кувейт, оаэ, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, Бахрейн, Кувейт, ОАЭ, Военная операция США и Израиля против Ирана
КСИР сообщил о полном контроле над Ормузским проливом

КСИР сообщил о контроле над Ормузским проливом и ударам по базам США в 3 странах

Военнослужащие КСИР. Архивное фото
ТЕГЕРАН, 14 мар - РИА Новости. Корпус стражей исламской революции Ирана (КСИР, часть вооруженных сил страны) сообщил о полном контроле над Ормузским проливом и ударам по базам США в Бахрейне, Кувейте и ОАЭ.
"Военно-морские силы КСИР сегодня утром осуществили три атаки в ходе 49-й волны операции "Правдивое обещание", одновременно нанеся тяжелые удары при помощи ракет и беспилотников", - сообщил КСИР, заявление которого опубликовала гостелерадиокомпания Ирана.

Корпус стражей отметил, что иранские военные нанесли удары по радарам комплекса Patriot, диспетчерской вышке, а также ангарам на базе Аль-Дафра в ОАЭ, использовав ударные беспилотники и баллистические ракеты
Кроме того, как сообщил КСИР, под удар попала база Шейх-Иса в Бахрейне, где были уничтожены радары раннего предупреждения, а также резервуары с топливом, а также авиабаза Аль-Удейри в Кувейте, где, по утверждению корпуса, были уничтожены ангары с оборудованием этой базы и вертолетные ангары.
"Ормузский пролив также находится под полным и умным контролем военно-морских сил КСИР, проход танкеров и торговых судов агрессоров и их союзников по-прежнему запрещен. В случае передвижений по ним будет нанесен удар", - добавили в КСИР.
