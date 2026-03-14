Иран предупредил ОАЭ об ответе на обстрелы острова Харк со стороны США

ТЕГЕРАН, 14 мар - РИА Новости. Иран предупредил ОАЭ о возможных ударах по американским целям в стране после того, как США атаковали остров Харк, заявил официальный представитель центрального штаба иранского военного командования "Хатам аль-Анбия" Эбрахим Зольфагари.
Ранее в субботу президент США Дональд Трамп пригрозил нанести удар по нефтяной инфраструктуре иранского острова Харк, если свободе судоходства в Ормузском проливе будут создаваться помехи.
"Мы заявляем руководству ОАЭ, что Иран считает, что для защиты своего суверенитета и территорий законным правом является нанесение ударов по местам запуска американских ракет в судоходных портах, а также по местам размещения и укрытиям американских военных в ряде городов ОАЭ", - говорится в заявлении, которое приводит агентство Tasnim.
Зольфагари также отметил что ударам США подвергся не только остров Харк, но и остров Абу-Муса, и призвал жителей ОАЭ покинуть порты и места, где могут находиться американские военные.
Позже иранское агентство Fars опубликовало обращение к жителям ОАЭ покинуть порты Джабаль-Али, Фуджейра и Халифа.