13:21 14.03.2026
В Иране рассказали о работе нефтяных компаний на острове Харк
В Иране рассказали о работе нефтяных компаний на острове Харк
Работа нефтяных компаний на острове Харк, являющемся важнейшим нефтяным терминалом Ирана, а также экспорт нефти идут в обычном режиме, несмотря на удар по нему, РИА Новости, 14.03.2026
В Иране рассказали о работе нефтяных компаний на острове Харк

Джаханиан: работа нефтяных компаний на Харке идет в обычном режиме

Добыча нефти. Архивное фото
ТЕГЕРАН, 14 мар - РИА Новости. Работа нефтяных компаний на острове Харк, являющемся важнейшим нефтяным терминалом Ирана, а также экспорт нефти идут в обычном режиме, несмотря на удар по нему, заявил замглавы губернатора провинции Бушер Эхсан Джаханиан.
Ранее в субботу президент США Дональд Трамп пригрозил нанести удар по нефтяной инфраструктуре иранского острова Харк, если свободе судоходства в Ормузском проливе будут создаваться помехи. После этого он сообщал об ударе по военным целям на острове.
"Несмотря на жестокое нападение американо-сионистского режима в субботу на остров Харк, входящий в состав округа Бушер (в одноименной провинции на юге Ирана - ред.), деятельность нефтяных компаний в этом терминале по экспорту (нефти - ред.) идет в обычном режиме", - сказал Джаханиан агентству IRNA.
Чиновник также отметил, что осуществляется как экспорт, так и импорт продукции на этом острове.
"Нападение не привело к гибели военных и трудовых ресурсов, работающих в компаниях, а также жителей острова", - добавил он.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
