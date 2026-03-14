В Иране рассказали о работе нефтяных компаний на острове Харк
2026-03-14T13:21:00+03:00
Джаханиан: работа нефтяных компаний на Харке идет в обычном режиме
ТЕГЕРАН, 14 мар - РИА Новости. Работа нефтяных компаний на острове Харк, являющемся важнейшим нефтяным терминалом Ирана, а также экспорт нефти идут в обычном режиме, несмотря на удар по нему, заявил замглавы губернатора провинции Бушер Эхсан Джаханиан.
Ранее в субботу президент США Дональд Трамп
пригрозил нанести удар по нефтяной инфраструктуре иранского острова Харк, если свободе судоходства в Ормузском проливе
будут создаваться помехи. После этого он сообщал об ударе по военным целям на острове.
"Несмотря на жестокое нападение американо-сионистского режима в субботу на остров Харк, входящий в состав округа Бушер
(в одноименной провинции на юге Ирана
- ред.), деятельность нефтяных компаний в этом терминале по экспорту (нефти - ред.) идет в обычном режиме", - сказал Джаханиан агентству IRNA
.
Чиновник также отметил, что осуществляется как экспорт, так и импорт продукции на этом острове.
"Нападение не привело к гибели военных и трудовых ресурсов, работающих в компаниях, а также жителей острова", - добавил он.
США и Израиль
28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану
, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока
.