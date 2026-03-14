СМИ: в Иране задержали более 50 сторонников монархии, планировавших бунт

ТЕГЕРАН, 14 мар - РИА Новости. Силовики задержали более 50 сторонников монархии в Иране, планировавших поднять бунт, сообщило агентство Fars.
"Полиция в течение трех суток задержала 54 человека из числа сторонников монархии..., планировавших поднять социальный бунт", - говорится в сообщении агентства.
Оно отметило, что задержанные были в числе "лидеров и основных подстрекателей" в ходе январских беспорядков в стране, у 11 задержанных было найдено три единицы огнестрельного оружия, 76 единиц холодного оружия, а также ручная граната.
"Также были задержаны два человека из числа шпионов, которые занимались отправкой геолокаций (израильской разведке) "Моссад" важных мест и целей, интересных американо-сионистскому врагу, а также съемкой мест прилетов ракет противника и отправкой материалов антииранским СМИ", - добавило агентство.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану. Иран наносит ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США на Ближнем Востоке.