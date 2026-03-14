Эксперт клуба "Валдай" проанализировал ответ Ирана на атаку США

МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Иран в ответ на атаку США совершил нападение на их ближневосточные военные базы и завладел стратегическим оружием, коим является контроль над Ормузским и Баб-эль-Мандебским проливами, заявил РИА Новости эксперт международного дискуссионного клуба "Валдай", представитель АНО "Русско-иранский центр экономического и правового сотрудничества" (РИЦЭПС) Аббас Мирзаи Гази.
"Вместо классической войны Иран сосредоточился на асимметрической войне. Способность Ирана наносить удары включает в себя несколько основных столпов. Иран может оказывать давление на интересы США и их союзников с нескольких фронтов: Ливан, Ирак и Йемен. Кроме того, Иран является крупнейшей ракетной державой в регионе, и атака на американские базы в регионе наглядно продемонстрировала этот факт. К тому же, Иран способен перекрыть или парализовать Ормузский и Баб-эль-Мандебский проливы, а значит парализовать мировую экономику, что само по себе является стратегическим оружием", - сказал он.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
