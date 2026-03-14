"Не в полной мере осознавали". Решение Ирана вызвало переполох в Белом доме

МОСКВА, 14 мар — РИА Новости. Ответные удары Тегерана привели в замешательство руководство США, пишет Financial Times

"Похоже, президент Трамп и его ближайшее окружение не в полной мере осознавали масштабы эскалации и диапазон ответных действий Ирана , а также то, какие варианты противодействия будут со стороны Вашингтона", — приводит издание слова бывшего заместителя помощника министра обороны США Даны Строул.

Аналитики отмечают, что Иран еще не задействовал в этом конфликте свои наиболее современные ракеты и беспилотники.

В субботу американский лидер Дональд Трамп воздержался от прогнозов относительно сроков завершения конфликта с Ираном, подчеркнув при этом готовность Вашингтона продолжать нанесение ударов так долго, как это потребуется для достижения всех целей.

Военная операция Соединенных Штатов и Израиля против ИРИ идет вторую неделю. Все это время стороны обмениваются ударами. В Тель-Авиве назвали своей целью не допустить получения Тегераном ядерного вооружения. Вашингтон пригрозил уничтожить военный потенциал страны и призвал граждан свергнуть режим. Иран же подчеркивал, что готов защищаться и пока не видит смысла в возобновлении переговоров.