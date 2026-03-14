09:20 14.03.2026
В Иране задержали 13 человек, подозреваемых в подрыве безопасности
В Иране задержали 13 человек, у них конфисковали три спутника Starlink

ТЕГЕРАН, 14 мар - РИА Новости. Тринадцать человек, подозреваемых в деятельности, направленной против безопасности Ирана, были задержаны в центральной иранской провинции Кум, у них были конфискованы три спутника Starlink, сообщает Корпус стражей исламской революции (КСИР, часть вооруженных сил Ирана).
"Были задержаны 13 человек из числа агентов, подозреваемых в деятельности, направленной против безопасности, (у них были конфискованы – ред.) три спутника Starlink", – говорится в заявлении, которое приводит агентство Fars.
Пуск ракеты Tomahawk с борта эсминца ВМС США Frank E. Petersen Jr. во время операции Эпическая ярость - РИА Новости, 1920, 14.03.2026
"Вернемся в каменный век": в США ужаснулись последствиям атаки на Иран
Вчера, 07:32
Владение терминалами Starlink в Иране незаконно и может повлечь многолетнее тюремное заключение, однако, по оценкам аналитиков и активистов, десятки тысяч жителей уже используют спутниковый интернет для связи и обмена информацией вне государственного контроля.
Гостелерадиокомпания Ирана IRIB также сообщает о задержании четырех человек, передававших каналу Iran International конфиденциальную информацию о попаданиях ракет и бомб.
Персоязычный канал Iran International (новостной) считается в Иране оппозиционной и террористической организацией, его деятельность запрещена на территории исламской республики. Канал базируется в Лондоне.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. В результате атаки был убит верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи, в стране объявлен 40-дневный траур. Иран наносит ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
Военнослужащие Корпуса стражей исламской революции - РИА Новости, 1920, 14.03.2026
"Полная неожиданность". В США сообщили о нестандартном шаге Ирана
Вчера, 03:53
 
