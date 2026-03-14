В Иране задержали 13 человек, подозреваемых в подрыве безопасности

ТЕГЕРАН, 14 мар - РИА Новости. Тринадцать человек, подозреваемых в деятельности, направленной против безопасности Ирана, были задержаны в центральной иранской провинции Кум, у них были конфискованы три спутника Starlink, сообщает Корпус стражей исламской революции (КСИР, часть вооруженных сил Ирана).