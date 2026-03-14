https://ria.ru/20260314/iran-2080630226.html
Иран пригрозил США последствиями в случае атаки на нефтяную инфраструктуру
Тегеран уничтожит инфраструктуру нефтекомпаний, связанных с США, при атаке на иранские энергообъекты, заявил официальный представитель центрального штаба... РИА Новости, 14.03.2026
в мире
сша
иран
ормузский пролив
дональд трамп
али хаменеи
военная операция сша и израиля против ирана
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155862/85/1558628570_155:0:2886:2048_1920x0_80_0_0_d9808c260500808eb50274c47493bd99.jpg
В мире, США, Иран, Ормузский пролив, Дональд Трамп, Али Хаменеи, Военная операция США и Израиля против Ирана
Иран пригрозил уничтожить инфраструктуру связанных с США нефтяных компаний
ТЕГЕРАН, 14 мар — РИА Новости. Тегеран уничтожит инфраструктуру нефтекомпаний, связанных с США, при атаке на иранские энергообъекты, заявил официальный представитель центрального штаба военного командования "Хатам аль-Анбия" Эбрахим Зольфагари.
"Сейчас же вся инфраструктура, принадлежащая нефтяным компаниям по всему региону, в которых Штаты имеют долю или которые сотрудничают с ними, будет уничтожена и превратится в горы пепла", — приводит его слова Гостелерадиокомпания Ирана
.
Так Зольфагари отреагировал на заявление Дональда Трампа
, который пригрозил разрушить нефтяные предприятия на острове Харк, если Тегеран не откроет Ормузский пролив
. При этом глава Белого дома утверждает, что США
якобы уже полностью уничтожили все военные цели на этой территории.
По данным портала Axios, через остров Харк проходит около 90% поставок иранской нефти на мировой рынок. Это делает его одним из наиболее стратегически важных объектов энергетической инфраструктуры страны.
Из-за американо-израильской операции против ИРИ судоходство через Ормузский пролив практически остановилось. Это значительно повлияло на стоимость энергоносителей. Так, в понедельник цены на нефть марки Brent поднимались выше 119 долларов за баррель впервые с июня 2022 года, показав рост на 29-31%. Дорожает и газ, особенно в европейских странах: с конца февраля биржевые цены на него подскочили более чем на 100%.