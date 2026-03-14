https://ria.ru/20260314/iran-2080622889.html
Народ Ирана потребовал мести за смерть Хаменеи, заявил посол
Народ Ирана требует кровной мести за смерть бывшего верховного лидера Ирана Али Хаменеи, США столкнутся с суровым возмездием и в случае покушения на нового... РИА Новости, 14.03.2026
2026-03-14T07:55:00+03:00
в мире
иран
сша
израиль
али хаменеи
казем джалали
моджтаба хаменеи
военная операция сша и израиля против ирана
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/05/0d/1571361689_0:6:3072:1734_1920x0_80_0_0_eec5832634278d809a0702bcfbfb9f53.jpg
https://ria.ru/20260314/iran-2080621530.html
https://ria.ru/20260312/vashington-2080046303.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/05/0d/1571361689_108:0:2839:2048_1920x0_80_0_0_23828095bbe0e52e2d217890f40570de.jpg
Посол Джалали: США ждет возмездие в случае покушения на нового лидера Ирана
МОСКВА, 14 мар – РИА Новости. Народ Ирана требует кровной мести за смерть бывшего верховного лидера Ирана Али Хаменеи, США столкнутся с суровым возмездием и в случае покушения на нового руководителя страны, заявил в интервью РИА Новости иранский посол в Москве Казем Джалали.
На вопрос о том, каким будет ответ Ирана
, если США
и Израиль
попробуют устранить нового лидера Ирана Моджтабу Хаменеи
, дипломат сказал: "Ответ Ирана вы видите сегодня".
"Мы хотим кровной мести за нашего лидера (аятоллу Али Хаменеи - ред.). Народ разгневан и требует мести за пролитую кровь. Естественно, что американцы столкнулись и столкнутся в будущем с суровым возмездием", - объяснил он, какой будет потенциальная реакция, указав на пример погибшего верховного лидера Ирана.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану
, сообщается о разрушениях и гибели мирных жителей. Иран наносит ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США на Ближнем Востоке
.
В первый же день атаки погиб верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи, 8 марта преемником стал его сын Моджтаба, который пока не появлялся на публике. Представитель МИД Ирана Исмаил Багаи заявил, что новый верховный лидер получил ранение, но чувствует себя хорошо.