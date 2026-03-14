07:55 14.03.2026
Народ Ирана потребовал мести за смерть Хаменеи, заявил посол
Народ Ирана требует кровной мести за смерть бывшего верховного лидера Ирана Али Хаменеи, США столкнутся с суровым возмездием и в случае покушения на нового... РИА Новости, 14.03.2026
Народ Ирана потребовал мести за смерть Хаменеи, заявил посол

Посол Джалали: США ждет возмездие в случае покушения на нового лидера Ирана

© РИА Новости / Нина Зотина | Чрезвычайный и полномочный посол Исламской Республики Иран (ИРИ) в Российской Федерации Казем Джалали
Чрезвычайный и полномочный посол Исламской Республики Иран (ИРИ) в Российской Федерации Казем Джалали. Архивное фото
МОСКВА, 14 мар – РИА Новости. Народ Ирана требует кровной мести за смерть бывшего верховного лидера Ирана Али Хаменеи, США столкнутся с суровым возмездием и в случае покушения на нового руководителя страны, заявил в интервью РИА Новости иранский посол в Москве Казем Джалали.
На вопрос о том, каким будет ответ Ирана, если США и Израиль попробуют устранить нового лидера Ирана Моджтабу Хаменеи, дипломат сказал: "Ответ Ирана вы видите сегодня".
"Мы хотим кровной мести за нашего лидера (аятоллу Али Хаменеи - ред.). Народ разгневан и требует мести за пролитую кровь. Естественно, что американцы столкнулись и столкнутся в будущем с суровым возмездием", - объяснил он, какой будет потенциальная реакция, указав на пример погибшего верховного лидера Ирана.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели мирных жителей. Иран наносит ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США на Ближнем Востоке.
В первый же день атаки погиб верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи, 8 марта преемником стал его сын Моджтаба, который пока не появлялся на публике. Представитель МИД Ирана Исмаил Багаи заявил, что новый верховный лидер получил ранение, но чувствует себя хорошо.
В миреИранСШАИзраильАли ХаменеиКазем ДжалалиМоджтаба ХаменеиВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
