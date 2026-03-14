Народ Ирана потребовал мести за смерть Хаменеи, заявил посол

МОСКВА, 14 мар – РИА Новости. Народ Ирана требует кровной мести за смерть бывшего верховного лидера Ирана Али Хаменеи, США столкнутся с суровым возмездием и в случае покушения на нового руководителя страны, заявил в интервью РИА Новости иранский посол в Москве Казем Джалали.

"Мы хотим кровной мести за нашего лидера (аятоллу Али Хаменеи - ред.). Народ разгневан и требует мести за пролитую кровь. Естественно, что американцы столкнулись и столкнутся в будущем с суровым возмездием", - объяснил он, какой будет потенциальная реакция, указав на пример погибшего верховного лидера Ирана.

США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану , сообщается о разрушениях и гибели мирных жителей. Иран наносит ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США на Ближнем Востоке