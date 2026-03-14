"Вернемся в каменный век": в США ужаснулись последствиям атаки на Иран

МОСКВА, 14 мар — РИА Новости. США, начав военную операцию на Ближнем Востоке, начали собственную демилитаризацию, из-за чего рискуют в самое ближайшее время потерять всякую обороноспособность, заявил американский политолог Гарланд Никсон в интервью Марио Навфалю на его YouTube-канале.
«
"Я говорил, что Соединенные Штаты проиграют, если нападут на Иран. <…> Теперь мы демилитаризуемся по собственному решению, в буквальном смысле демилитаризуемся. <…> Реальность такова, что через месяц-два США не смогут воевать с Мексикой, потому что нам нечего будет им противопоставить. Что мы будем использовать? Катапульты и камни. Вот так мы и вернемся в каменный век", — рассказал он.
По его словам, просчет Вашингтона в Иране знаменует окончательный отказ американцев от претензий на мировое доминирование.
«
"США видят себя как страну, доминирующую над миром, как империю, у нас базы повсюду, и все делают то, что мы им говорим. Я думаю, с этим покончено. Я думаю, это конец", — добавил Никсон.
Военная операция США и Израиля против ИРИ идет вторую неделю. Все это время стороны обмениваются ударами. В Тель-Авиве назвали своей целью не допустить получения Тегераном ядерного вооружения. Вашингтон пригрозил уничтожить военный потенциал страны и призвал граждан свергнуть режим. Иран же подчеркивал, что готов защищаться и пока не видит смысла в возобновлении переговоров.
Агентство Bloomberg сообщало, что активное использование американских ракет в боевых действиях на Ближнем Востоке может привести к тому, что Вашингтон столкнется с нехваткой боеприпасов во время другого потенциального конфликта.