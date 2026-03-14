"В большой беде". В США запаниковали, узнав реальную ситуацию в Иране

МОСКВА, 14 мар — РИА Новости. Конфликт на Ближнем Востоке поставил Соединенные Штата на грань катастрофы как в военном, так и в экономическом плане, заявил бывший советник главы Пентагона Дуглас Макгрегор в эфире YouTube-канала.
"Мы в очень большой беде. Судя по поступающим ко мне сообщениям, все базы США в регионе подверглись и продолжают подвергаться обстрелам. Мы действительно потеряли несколько самолетов в Саудовской Аравии, которые были уничтожены ракетами. Мы продолжаем нести потери, потому что в регионе все еще есть наши военные. И я не знаю, задумывался ли кто-нибудь в Вашингтоне о том, чтобы вывести их оттуда, потому что их действительно нужно вывести", — отметил он.
По оценкам эксперта, конфликт на Ближнем Востоке может вызвать в мировой экономике кризис библейского масштаба.
"Мы стоим на пороге экономического армагеддона. Все, что вам нужно сделать, это посмотреть на цены на нефть, на все страны, зависящие от нее. <…> Россия может компенсировать потери (мирового рынка нефти. — Прим. ред.) за счет сотрудничества с Китаем, Индией, Японией и Южной Кореей. Но в целом все, что обещал президент Трамп в плане золотой эры, находится под угрозой", — подчеркнул Макгрегор.
Военная операция США и Израиля против ИРИ идет вторую неделю. Все это время стороны обмениваются ударами. В Тель-Авиве назвали своей целью не допустить получения Тегераном ядерного вооружения. Вашингтон пригрозил уничтожить военный потенциал страны и призвал граждан свергнуть режим. Иран же подчеркивал, что готов защищаться и пока не видит смысла в возобновлении переговоров.
На фоне эскалации конфликта практически остановилось судоходство через Ормузский пролив — ключевой маршрут поставок на мировой рынок нефти и сжиженного природного газа из стран Персидского залива.
