Моджтаба Хаменеи соответствует роли верховного лидера Ирана, заявил посол

МОСКВА, 14 мар – РИА Новости. Моджтаба Хаменеи по всем параметрам, в том числе по состоянию здоровья отвечает роли верховного лидера Ирана, заявил в интервью РИА Новости иранский посол в Москве Казем Джалали.

"Лидерство предполагает определенные условия. Естественно, наш Совет экспертов видел, что он соответствует этим параметрам, в том числе в плане физического состояния и здоровья, когда выбирал его в качестве верховного лидера для управления страной", - сказал посол.