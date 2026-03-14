"Путин поразился". После атак Ирана в США пожалели, что не послушали Кремль - РИА Новости, 14.03.2026
Кризис на Ближнем Востоке показал, что США до сих пор не устранили недостатки ПВО, на которые еще 25 лет назад якобы указал президент России Владимир Путин... РИА Новости, 14.03.2026
2026-03-14T05:14:00+03:00
"Путин поразился". После атак Ирана в США пожалели, что не послушали Кремль
Аналитик Кирьяку: США не учли давние замечания Путина об их системе ПВО
МОСКВА, 14 мар — РИА Новости.
Кризис на Ближнем Востоке показал, что США до сих пор не устранили недостатки ПВО, на которые еще 25 лет назад якобы указал президент России Владимир Путин после терактов 11 сентября, заявил бывший аналитик и оперативный сотрудник ЦРУ Джон Кирьяку в эфире YouTube-канала
.
"Через несколько дней после терактов 11 сентября президент Путин сказал президенту Бушу, что поразился тому, что у Пентагона нет ракет класса "земля-воздух" для его защиты", — утверждает эксперт, не уточнив, откуда у него такая информация.
По словам аналитика, с тех пор в этом плане ничего не поменялось.
"Прошло почти 25 лет, а у нас все еще нет ракет класса "земля-воздух", которые могли бы защитить большую часть того, что у нас есть. Мы находимся в зоне активных боевых действий в Персидском заливе, с базами, которые существуют там уже 35 лет, и не можем их защитить даже от атаки беспилотника стоимостью 5000 долларов", — сказал экс-сотрудник ЦРУ.
При этом Кирьяку выразил надежду, что и Соединенные Штаты, и государства Залива сделают надлежащие выводы из нынешнего конфликта.
"Соединенным Штатам придется серьезно пересмотреть свою военную позицию, свою оборонительную стратегию. А арабским странам Персидского залива придется переоценить, насколько на самом деле важна военная поддержка США, если они не могут защитить даже сами себя", — добавил эксперт.
Военная операция США и Израиля против ИРИ идет вторую неделю. Все это время стороны обмениваются ударами. В Тель-Авиве назвали своей целью не допустить получения Тегераном ядерного вооружения. Вашингтон пригрозил уничтожить военный потенциал страны и призвал граждан свергнуть режим. Иран же подчеркивал, что готов защищаться и пока не видит смысла в возобновлении переговоров.