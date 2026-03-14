В Иране назвали условия для прохода через Ормузский пролив, пишут СМИ

ВАШИНГТОН, 14 мар — РИА Новости. Иран может открыть Ормузский пролив для ограниченного числа нефтяных танкеров при переходе на расчеты в юанях, передает телеканал CNN.
"Это часть нового плана ИРИ <...> для получения контроля над ключевой артерией мира", — говорится в сообщении со ссылкой на высокопоставленного иранского чиновника.
В четверг верховный лидер исламской республики Моджтаба Хаменеи заявил, что пролив должен оставаться закрытым: Иран намерен использовать его как рычаг давления в конфликте с США и Израилем.
При этом несколько европейских стран, в том числе Франция и Италия, пытаются договориться с Тегераном, чтобы гарантировать безопасный проход их судов, пишет газета Financial Times.
Из-за американо-израильской операции против Ирана судоходство через Ормузский пролив практически остановилось. Это значительно повлияло на стоимость энергоносителей. Так, в понедельник цены на нефть марки Brent поднимались выше 119 долларов за баррель впервые с июня 2022 года, показав рост на 29-31%. Дорожает и газ, особенно в европейских странах: с конца февраля биржевые цены на него подскочили более чем на 100%.