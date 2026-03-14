В Иране назвали условия для прохода через Ормузский пролив, пишут СМИ - РИА Новости, 14.03.2026
04:37 14.03.2026 (обновлено: 08:32 14.03.2026)
В Иране назвали условия для прохода через Ормузский пролив, пишут СМИ
В Иране назвали условия для прохода через Ормузский пролив, пишут СМИ - РИА Новости, 14.03.2026
В Иране назвали условия для прохода через Ормузский пролив, пишут СМИ
Иран может открыть Ормузский пролив для ограниченного числа нефтяных танкеров при переходе на расчеты в юанях, передает телеканал CNN. РИА Новости, 14.03.2026
2026-03-14T04:37:00+03:00
2026-03-14T08:32:00+03:00
в мире
иран
ормузский пролив
сша
военная операция сша и израиля против ирана
моджтаба хаменеи
иран
ормузский пролив
сша
в мире, иран, ормузский пролив, сша, военная операция сша и израиля против ирана, моджтаба хаменеи
В мире, Иран, Ормузский пролив, США, Военная операция США и Израиля против Ирана, Моджтаба Хаменеи
В Иране назвали условия для прохода через Ормузский пролив, пишут СМИ

CNN: Иран может открыть Ормузский пролив для нефтяных танкеров при оплате юанями

Нефтяные танкеры в Ормузском проливе. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 14 мар — РИА Новости. Иран может открыть Ормузский пролив для ограниченного числа нефтяных танкеров при переходе на расчеты в юанях, передает телеканал CNN.
"Это часть нового плана ИРИ <...> для получения контроля над ключевой артерией мира", — говорится в сообщении со ссылкой на высокопоставленного иранского чиновника.
В четверг верховный лидер исламской республики Моджтаба Хаменеи заявил, что пролив должен оставаться закрытым: Иран намерен использовать его как рычаг давления в конфликте с США и Израилем.
При этом несколько европейских стран, в том числе Франция и Италия, пытаются договориться с Тегераном, чтобы гарантировать безопасный проход их судов, пишет газета Financial Times.
Из-за американо-израильской операции против Ирана судоходство через Ормузский пролив практически остановилось. Это значительно повлияло на стоимость энергоносителей. Так, в понедельник цены на нефть марки Brent поднимались выше 119 долларов за баррель впервые с июня 2022 года, показав рост на 29-31%. Дорожает и газ, особенно в европейских странах: с конца февраля биржевые цены на него подскочили более чем на 100%.
В миреИранОрмузский проливСШАВоенная операция США и Израиля против ИранаМоджтаба Хаменеи
 
 
