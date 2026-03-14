"Полная неожиданность". В США сообщили о нестандартном шаге Ирана - РИА Новости, 14.03.2026
03:53 14.03.2026 (обновлено: 03:56 14.03.2026)
"Полная неожиданность". В США сообщили о нестандартном шаге Ирана
"Полная неожиданность". В США сообщили о нестандартном шаге Ирана - РИА Новости, 14.03.2026
"Полная неожиданность". В США сообщили о нестандартном шаге Ирана
После того, как американские системы ПВО показали, что плохо справляются с иранскими баллистическими ракетами, США начали стремиться к выходу из конфликта,... РИА Новости, 14.03.2026
2026-03-14T03:53:00+03:00
2026-03-14T03:56:00+03:00
в мире
сша
иран
израиль
ларри джонсон
центральное разведывательное управление (цру)
военная операция сша и израиля против ирана
в мире, сша, иран, израиль, ларри джонсон, центральное разведывательное управление (цру), военная операция сша и израиля против ирана
В мире, США, Иран, Израиль, Ларри Джонсон, Центральное разведывательное управление (ЦРУ), Военная операция США и Израиля против Ирана
"Полная неожиданность". В США сообщили о нестандартном шаге Ирана

Аналитик Джонсон: плохая работа ПВО подталкивает США к выходу из конфликта

© AP Photo / Vahid SalemiВоеннослужащие Корпуса стражей исламской революции
Военнослужащие Корпуса стражей исламской революции - РИА Новости, 1920, 14.03.2026
© AP Photo / Vahid Salemi
Военнослужащие Корпуса стражей исламской революции. Архивное фото
МОСКВА, 14 мар — РИА Новости. После того, как американские системы ПВО показали, что плохо справляются с иранскими баллистическими ракетами, США начали стремиться к выходу из конфликта, заявил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в эфире YouTube-канала.
"Потеря радаров, которые Иран вывел из строя, была полной неожиданностью для военных планировщиков США. Это буквально ослепило нас. <…> Противоракетные комплексы THAAD и Patriot на самом деле не работают. Они работают против некоторых систем, но они не работают против баллистических ракет. Они бесполезны. И все же основная идея заключалась в том, что они нам нужны для защиты от баллистических ракет Ирана. И то, что они на это оказались не способны, стало основной причиной, по которой США стремятся выйти из конфликта", — отметил он.
Падающего — толкни: Китай и Россия смогут разгромить Запад руками Ирана
Вчера, 08:00
По мнению Джонсона, удары Соединенных Штатов не нанесли значительного ущерба ракетному потенциалу Ирана.
"Трамп может объявить о победе и уйти. <…> Но Иран продолжит наносить удары по Израилю день за днем. США вообще не уничтожили иранский ракетный арсенал. Уничтожили только старые ракеты и ложные цели", — добавил эксперт.
Военная операция США и Израиля против ИРИ идет вторую неделю. Все это время стороны обмениваются ударами. В Тель-Авиве назвали своей целью не допустить получения Тегераном ядерного вооружения. Вашингтон пригрозил уничтожить военный потенциал страны и призвал граждан свергнуть режим. Иран же подчеркивал, что готов защищаться и пока не видит смысла в возобновлении переговоров.
Обратный отсчет: у США еще есть время объявить о победе над Ираном
12 марта, 08:00
 
В миреСШАИранИзраильЛарри ДжонсонЦентральное разведывательное управление (ЦРУ)Военная операция США и Израиля против Ирана
 
 
