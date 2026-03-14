"Полная неожиданность". В США сообщили о нестандартном шаге Ирана

МОСКВА, 14 мар — РИА Новости. После того, как американские системы ПВО показали, что плохо справляются с иранскими баллистическими ракетами, США начали стремиться к выходу из конфликта, заявил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в эфире YouTube-канала.
"Потеря радаров, которые Иран вывел из строя, была полной неожиданностью для военных планировщиков США. Это буквально ослепило нас. <…> Противоракетные комплексы THAAD и Patriot на самом деле не работают. Они работают против некоторых систем, но они не работают против баллистических ракет. Они бесполезны. И все же основная идея заключалась в том, что они нам нужны для защиты от баллистических ракет Ирана. И то, что они на это оказались не способны, стало основной причиной, по которой США стремятся выйти из конфликта", — отметил он.
По мнению Джонсона, удары Соединенных Штатов не нанесли значительного ущерба ракетному потенциалу Ирана.
"Трамп может объявить о победе и уйти. <…> Но Иран продолжит наносить удары по Израилю день за днем. США вообще не уничтожили иранский ракетный арсенал. Уничтожили только старые ракеты и ложные цели", — добавил эксперт.
Военная операция США и Израиля против ИРИ идет вторую неделю. Все это время стороны обмениваются ударами. В Тель-Авиве назвали своей целью не допустить получения Тегераном ядерного вооружения. Вашингтон пригрозил уничтожить военный потенциал страны и призвал граждан свергнуть режим. Иран же подчеркивал, что готов защищаться и пока не видит смысла в возобновлении переговоров.