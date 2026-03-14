03:21 14.03.2026
"Будут уничтожены": в США признались, что пошло не так при атаке на Иран
"Будут уничтожены": в США признались, что пошло не так при атаке на Иран
Иранская ракета после падения. Архивное фото
МОСКВА, 14 мар — РИА Новости. Ирану удалось обойти американских и израильских военных в логистике, из-за чего первоначальные планы Вашингтона и Тель-Авива потерпели крах, заявил британский экс-дипломат Алистер Крук в интервью Дэниелу Дэвису, размещенном на его YouTube-канале.
"Любители концентрируются на тактике, а профессионалы — на логистике. И именно здесь и Израиль, и Соединенные Штаты очень слабы. Они подошли к этому с крайне слабыми логистическими возможностями. Они не продумали, что потребуется, если все пойдет не по их плану. <…> Иранцы готовились к этому и думали об этом 20 лет. Поэтому вся береговая линия, на протяжении 2000 километров, испещрена короткими корабельными ракетами, вбитыми в скалы", — рассказал эксперт.
По его словам, США потеряли контроль над операцией, допустив ее затягивание. Из-за этого совершенный в первые часы атаки удар по первым лицам Ирана лишился стратегического значения.
"Иран планирует затяжную войну, а не короткую, как планировали США и Израиль. <…>Теперь это асимметричная война. Это не тот случай, когда мы ударим авиацией и победим, потому что просто все будет уничтожено. Даже если все командование будет ликвидировано, это все равно не принесет успеха. <…> Сейчас, как вы знаете, Иран постепенно наращивает свои возможности. А они только начинают. И это еще не конец", — предупредил Крук.
Военная операция США и Израиля против ИРИ идет вторую неделю. Все это время стороны обмениваются ударами. В Тель-Авиве назвали своей целью не допустить получения Тегераном ядерного вооружения. Вашингтон пригрозил уничтожить военный потенциал страны и призвал граждан свергнуть режим. Иран же подчеркивал, что готов защищаться и пока не видит смысла в возобновлении переговоров.
 
