Иран не будет открывать новый фронт с мусульманскими странами, заявил посол

МОСКВА, 14 мар – РИА Новости. Иран не собирается открывать новый фронт боевых действий с мусульманскими странами Ближнего Востока в свете конфликта с США и Израилем, заявил в интервью РИА Новости посол Ирана в Москве Казем Джалали.

"Мы не стремимся нанести странам региона ущерб. Послушайте, мы считаем страны региона мусульманскими - своими друзьями. И совсем не хотим открывать новый фронт между нами", - сказал посол Ирана в РФ

При этом он отметил, что Тегеран неоднократно предупреждал, что будет отвечать на атаки с территории стран Ближнего Востока , и доводил не только публично, но и по дипломатическим каналам эту информацию до своих соседей.

"Думаю, что это вполне рациональное действие, поскольку мы не можем позволить использование баз в таких-то странах для нападения и убийств нашего населения. Однако мы ни в коем случае не хотим воевать с соседними странами, мы хотим жить в мире и спокойствии", - пояснил посол.