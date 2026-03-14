"Открыл врата в ад". На Западе пришли в ужас от последствий ответа Ирана - РИА Новости, 14.03.2026
02:13 14.03.2026 (обновлено: 02:16 14.03.2026)
"Открыл врата в ад". На Западе пришли в ужас от последствий ответа Ирана
В мире, Иран, США, Израиль, Военная операция США и Израиля против Ирана, Европа
"Открыл врата в ад". На Западе пришли в ужас от последствий ответа Ирана

Steigan: конфликт на Ближнем Востоке грозит Западу тяжелыми последствиями

© AP Photo / Vahid SalemiДым на месте удара в Тегеране
МОСКВА, 14 мар — РИА Новости. Весь Запад ожидают тяжелые и продолжительные последствия конфликта на Ближнем Востоке, пишет Steigan.
"Этот конфликт, возможно, открыл врата в ад, и в его конце Запад окажется проигравшим. <…> Есть много признаков, что он будет долгим, чрезвычайно кровавым и дорогостоящим. США и Израиль могут проиграть как в военном, так и в политическом и моральном плане. Последствия для всего Запада будут значительными. Исход этой войны, вероятно, будет решаться не столько на поле боя, сколько через внутренние политические события в Иране, США, Израиле и соседних странах", — говорится в публикации.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 07.03.2026
Бойтесь своих желаний: Штаты хотят капитуляции — и получат ее
7 марта, 08:00
Вместе с тем отмечается, что исход конфликта, по сути, решит дальнейшую политическую судьбу главы Белого дома.
"Трампу предстоят промежуточные выборы в ноябре, которые могут обернуться для него катастрофой, если он не добьется быстрой победы. Время для него истекает — оно работает на благо Ирана. Поэтому неудивительно, что Трамп уже несколько раз упоминал возможность новых переговоров с Тегераном. Однако Тегеран вряд ли отреагирует", — предполагает издание.
Военная операция США и Израиля против ИРИ идет вторую неделю. Все это время стороны обмениваются ударами. В Тель-Авиве назвали своей целью не допустить получения Тегераном ядерного вооружения. Вашингтон пригрозил уничтожить военный потенциал страны и призвал граждан свергнуть режим. Иран же подчеркивал, что готов защищаться и пока не видит смысла в возобновлении переговоров.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 04.03.2026
Эхо войны с Ираном ударило вовсе не по США
4 марта, 08:00
 
