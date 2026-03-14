В Иране при ударе по маршу в честь дня "Аль-Кудс" погибла женщина

МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Женщина погибла в результате удара по маршу в честь международного дня "Аль-Кудс" в Иране, сообщает МИД Ирана.
"Сегодня в ходе трусливой атаки банды Эпштейна - криминального американо-сионистского союза - по миллионному маршу иранского народа во время митинга в честь международного дня "Аль-Кудс" в поддержку Палестины и Исламской республики Ирана была убита... женщина", - говорится в публикации ведомства в Telegram-канале.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану. Иран наносит ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США на Ближнем Востоке. МИД РФ осудил нападение США и Израиля, призвал к срочной деэскалации и прекращению боевых действий.
Общее число жертв нападения, по данным постпреда Ирана при ООН Амира Саида Иравани, уже более 1,3 тысячи человек, однако эти данные не обновлялись с 7 марта. Количество же пострадавших в Иране на 10 марта составляло более 15 тысяч человек.