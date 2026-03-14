01:18 14.03.2026
Жителей Подмосковья предупредили о сбоях в работе мобильного интернета
Временные сложности с мобильной связью и подключением к интернету возможны на территории Подмосковья, заявил РИА Новости председатель комитета Мособлдумы по... РИА Новости, 14.03.2026
Технологии, Московская область (Подмосковье), Московская областная дума, Безопасность
МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Временные сложности с мобильной связью и подключением к интернету возможны на территории Подмосковья, заявил РИА Новости председатель комитета Мособлдумы по транспортно-дорожному комплексу и информационным технологиям Максим Коркин.
"На территории Московской области возможны временные сложности с мобильной связью и доступом к сети интернет в связи с предпринимаемыми мерами на федеральном уровне в целях обеспечения безопасности в Российской Федерации", - сказал Коркин.
В условиях ограничений депутат рекомендовал для доступа к интернету по возможности использовать Wi-Fi, а для совершения звонков и отправки сообщений - VoWiFi.
"В Московской области проведена работа по организации доступа к социально значимым ресурсам региона при угрозах атаки беспилотных воздушных судов в периоды ограничений работы мобильного интернета", - добавил Коркин.
Он уточнил, что к социально значимым ресурсам Подмосковья, к которым должен быть обеспечен доступ, отнесены: "Мобильное приложение РПГУ", "Портал Здравоохранения Московской области", "Сервис единой аутентификации и авторизации", "ЖКХ-Контур" системы мониторинга инфраструктуры ЖКХ, а также цифровые сервисы "Системы 112" – "Мобильное приложение Системы 112 МО", "Видео чат Мобильного приложения Системы 112 МО" и "Сервер Видео чата Мобильного приложения Системы-112 МО".
