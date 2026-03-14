Жителей Подмосковья предупредили о сбоях в работе мобильного интернета

МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Временные сложности с мобильной связью и подключением к интернету возможны на территории Подмосковья, заявил РИА Новости председатель комитета Мособлдумы по транспортно-дорожному комплексу и информационным технологиям Максим Коркин.

"На территории Московской области возможны временные сложности с мобильной связью и доступом к сети интернет в связи с предпринимаемыми мерами на федеральном уровне в целях обеспечения безопасности в Российской Федерации", - сказал Коркин.

В условиях ограничений депутат рекомендовал для доступа к интернету по возможности использовать Wi-Fi, а для совершения звонков и отправки сообщений - VoWiFi.

"В Московской области проведена работа по организации доступа к социально значимым ресурсам региона при угрозах атаки беспилотных воздушных судов в периоды ограничений работы мобильного интернета", - добавил Коркин.